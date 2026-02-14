Espana agencias

Vinícius y Mendy regresan a una convocatoria sin Militao, Bellingham ni Rodrygo

Madrid, 14 feb (EFE).- El regreso de Vinícius Junior, tras sanción, y de Ferland Mendy, recuperado de su última lesión muscular, son las novedades de la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse este sábado a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu (21:00 horas), con las bajas por lesión de Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo.

Álvaro Arbeloa recupera al brasileño Vinícius, ausente en la pasada jornada liguera en Mestalla ante el Valencia por tener que cumplir un partido de sanción, y al francés Ferland Mendy, que estaba de baja desde el 8 de enero.

El lateral izquierdo, que tan solo ha podido participar en tres encuentros en lo que va de temporada, cayó nuevamente lesionado en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

Mientras, el delantero francés Kylian Mbappé figura en la convocatoria tras ausentarse de dos entrenamientos durante la semana por unas ligeras molestias en la rodilla derecha. Así como el argentino Franco Mastantuono, recuperado de un golpe en el muslo sufrido ante el Valencia.

Siguen en la enfermería madridista los brasileños Militao y Rodrygo, apurando los últimos días de recuperación de una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, y el inglés Bellingham con una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda.

Arbeloa cita a dos jugadores canteranos, el centrocampista Jorge Cestero que se está convirtiendo en un habitual de las listas del primer equipo, y César Palacios, que dio el triunfo el viernes al Castilla con un tanto en el duelo de filiales con el Athletic Club.

La convocatoria del Real Madrid para medirse a la Real Sociedad en la jornada 24 de LaLiga EA Sports la integran:

. Porteros: Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Dani Carvajal, Trent, David Alaba, Rüdiger, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Mendy, Fran García y Álvaro Carreras.

. Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Cestero y Palacios.

Delanteros: Mastantuono, Brahim, Vinícius, Gonzalo y Mbappé. EFE

