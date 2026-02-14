Espana agencias

Reliquias de San Valentín por media Europa, ¿cuáles son las auténticas?

Guardar

Alberto Ferreras

Toro (Zamora), 14 feb (EFE).- Italia, Irlanda, Polonia, Escocia, Austria... y por supuesto España, los restos de San Valentín se reivindican en distintos países de Europea sin que se sepa cuáles son los auténticos.

En España, de hecho, este 14 de febrero, las reliquias del santo de los enamorados se veneran en más de un lugar, como la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro (Zamora), la iglesia de San Antón de Madrid, la Real Basílica y Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud (Zaragoza) o el pequeño pueblo zaragozano de Tobed, del que San Valentín es el patrón.

Aunque todos los restos del santo se veneran como auténticos, lo cierto es que ni siquiera se sabe a ciencia cierta quien fue San Valentín, ya que existen tres mártires con ese nombre, dos de ellos obispos, aunque la creencia popular más extendida es la de que vivió en el siglo III, casó en secreto a soldados romanos y fue ajusticiado por ello.

A la pregunta de cuál de las reliquias es la verdadera porque, por ejemplo, hay dos reliquias del cráneo en Madrid y en el templo mayor toresano, al igual que en Roma (Italia) y en Chelmno (Polonia), el párroco de la Colegiata de Toro Pedro Faúndez ha declarado a EFE que "no nos tenemos que quedar en cuál es autentica o no, sino en lo que significa San Valentín".

Ha indicado que no hay que detenerse en las luchas sobre el lugar en el que están las reliquias sino en que el santo es "una mediación para cada uno de nosotros".

En Toro este fin de semana las reliquias se veneran en la Colegiata de Santa María la Mayor junto a una escultura de San Valentín de Pedro León de Sedano y su festividad este año comparte tradición con el Carnaval de Toro, que está declarado fiesta de interés turístico regional, y por ello la misa por el santo se ha trasladado del sábado al domingo, ha indicado el párroco.

Esos restos del cráneo, que se custodian en un relicario de plata, llegaron a Toro en 1545, de manos del capellán del emperador Carlos I de España y V de Alemania, según atestiguan los documentos de la época.

Más de dos siglos después, otro monarca, Carlos IV cedió a la orden de los escolapios las reliquias del cráneo que se veneran en Madrid y que, como las de Toro, mantienen una gran devoción popular.

Pedro Faúndez ha pedido que, al igual que lo importante no es la autenticidad de unas reliquias sino el fervor que generan, tampoco se ponga el foco en la celebración del 14 de febrero como día de los enamorados desde un punto de vista consumista.

"El problema es que nos quedamos en los medios y nos olvidamos de la finalidad, se ha unido a San Valentín como santo del amor y lo importante es cuidar el amor cada día, fortalecerlo y afianzarlo", ha concluido. EFE

aff/aam/OLI

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

PP apoya la reclamación a Sanidad de la Asociación MIR de hacer una auditoría del examen

Infobae

Renfe suspende los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Valencia y Castellón

Infobae

Temor en el PP a que Vox pueda superar el 20% en CyL y que el pulso en Extremadura enturbie la campaña de Mañueco

Temor en el PP a

Vivienda trabaja con Economía y Hacienda en regular la figura de los proveedores sociales

Infobae

Muere la magistrada Ángela Murillo a los 73 años, la primera mujer en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Muere la magistrada Ángela Murillo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsó más extranjeros en

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

ECONOMÍA

Dos personas mueren cada día

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa