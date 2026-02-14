Espana agencias

Pedraza, Oluwaseyi y Hugo López, novedades del Villarreal; Abqar, en el Getafe

Getafe (Madrid), 14 feb (EFE).- El Villarreal, con las novedades en su once inicial de Alfonso Pedraza, Tani Oluwaseyi y Hugo López, intentará sumar tres puntos para mantenerse fuerte en la cuarta plaza frente al Getafe, que jugará con Djené Dakonam en el centro del campo para sustituir al lesionado Mario Martín y con Abdel Abqar en el centro de la defensa.

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, finalmente ha sentado en el banquillo a Alberto Moleiro, que acaba de superar un proceso gripal y fue titular la pasada jornada frente al Espanyol. Su lugar lo ocupará Hugo López, mientras que Sergi Cardona será sustituido por Pedraza y George Mikautadze por Oluwaseyi.

La alineación completa del equipo de Marcelino la forman: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Gueye, Parejo, Hugo López; Pépé y Oluwaseyi.

En el Getafe, Bordalás sólo hará un cambio y obligado por la lesión de Mario Martín: su hueco lo ocupa Djené en el centro del campo y entra Abqar como novedad para el centro de la defensa.

El once completo del Getafe es el formado por: Soria; Kiko Femenía, Duarte, Abqar, Zaid Romero, Juan Iglesias; Arambarri, Milla, Djené; Satriano y Luis Vázquez. EFE

EFE

