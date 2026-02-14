La RFEF suspende el partido entre el Peñíscola y el Noia por la alerta meteorológica

Peñíscola (Castellón), 14 feb (EFE).- El Juez de Competición de la RFEF ha acordado la suspensión y aplazamiento del partido Servigroup Peñíscola FS-Noia Portus Apostoli, correspondiente a la jornada 18 de la Primera División FS, que debía disputarse esta tarde.

La suspensión ha estado motivada por el cierre de la instalación deportiva del pabellón Juan Vizcarro de Peñíscola por parte de la autoridad municipal, como consecuencia de la situación de alerta por el viento activada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La nueva fecha será fijada por la RFEF previa audiencia a ambos clubes, por plazo de dos días hábiles, durante el cual podrán proponer de mutuo acuerdo una nueva fecha para la celebración del encuentro suspendido. EFE

