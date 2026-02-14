El plan de Marruecos para el Sáhara: presidente elegido por el Rey y autonomía votada en referéndum en todo el reino

Marruecos ha desarrollado finalmente su plan de autonomía para el Sáhara Occidental que presentó en 2007, tal y como reclamaba la reciente resolución 2797 del Consejo de Seguridad, ofreciendo a la antigua colonia española un autogobierno que estará dirigido por una persona designada por Mohamed VI y que para salir adelante requerirá el visto bueno del conjunto de los marroquíes en un referéndum.

Así consta en el documento de 40 páginas que han elaborado tres consejeros reales --el exministro de Exteriores Taieb Fassi-Fihri, el jurista Omar Azziman (embajador en España entre 2004 y 2010) y Fuad Ali El Hima, principal asesor y hombre de confianza del monarca-- cuyo contenido han adelantado esta semana medios marroquíes como 'Yabiladi' y 'Le Desk' y el español 'Atalayar', muy próximo a Rabat.

La publicación de algunos detalles de la oferta que ha puesto sobre la mesa el reino alauí se ha producido tras la reunión celebrada el 8 y 9 de febrero en la Embajada estadounidense en Madrid. La cita reunió a los jefes de la diplomacia de Marruecos y el Frente Polisario, así como de Argelia y Mauritania, y estuvo copatrocinada por el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y el enviado para África, Massad Boulos, y el enviado de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura.

En opinión de Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter, es un "globo sonda" para ver qué dice la comunidad internacional y, aunque lo que se plantea "parece bastante sensato" y está en línea con otros sistemas autonómicos --se citan los casos de España o Groenlandia--, "no hay garantías políticas ni jurídicas de que se va a llevar a la práctica".

Según esta experta, la propuesta planteada por Marruecos "podría tener sentido y funcionar en un Estado de derecho" pero en el reino alauí "no lo hay". En este sentido, remite al Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, donde Marruecos se queda en un 3 en Estado de derecho, con un 2 en separación de poderes y un 2 en independencia judicial.

Estos son los principales puntos de la propuesta marroquí:

GOBIERNO REGIONAL Y COMPETENCIAS

El Estado seguirá preservando las competencias relativas a defensa nacional y seguridad, política exterior, moneda, nacionalidad y símbolos de la soberanía, mientras que el gobierno regional tendrá competencias en lo relativo al uso del territorio, la planificación urbana, el desarrollo turístico e industrial, la gestión pesquera y políticas sociales como la salud o la educación, entre otros, pudiendo emitir normas en estas materias.

Asimismo, se prevé una cláusula de subsidiariedad, en virtud de la cual toda competencia no asignada explícitamente a la región seguirá siendo nacional salvo que se acuerde lo contrario, y también una cláusula de salvaguarda constitucional, que permite la suspensión de determinadas competencias regionales de manera excepcional y temporal si se considera que se está produciendo un daño grave al orden constitucional, la integridad territorial o el funcionamiento de las instituciones.

El presidente del Gobierno regional será investido formalmente por el rey Mohamed VI "con el fin de garantizar la coherencia constitucional y la unidad del Estado", explica 'Atalayar', mientras que 'Le Desk' esgrime que puesto que el monarca es quien nombra al primer ministro en Marruecos "aplicar una regla diferente al Sáhara crearía una asimetría institucional peligrosa". Además, será el representante del Estado en la región.

Este es uno de los aspectos más controvertidos. En opinión de Fernández Molina, resulta "contradictorio" en un marco hipotético de autonomía, ya que lo deseable --y que sería lo que reclamaría el Polisario, partiendo de la base de que llegue a aceptar esta propuesta-- sería la elección directa.

Por último, está previsto la constitución de una asamblea regional unicameral, con una parte de representantes elegidos por sufragio universal directo --quienes también formarán parte del Parlamento nacional-- y otra parte designada por las tribus saharauis reconocidas, mediante un sistema establecido mediante ley orgánica. Además, está prevista una cuota de representación femenina. Este parlamento tendrá pleno poder legislativo en las materias de su competencia.

SISTEMA ECONÓMICO Y FISCAL

En el apartado fiscal, la futura región autónoma podrá recaudar impuestos territoriales, regalías por la explotación de recursos naturales y también se quedará con una parte de los ingresos nacionales generados en el territorio. El Sáhara Occidental es rico en pesca, fosfatos y también cuenta con un importante potencial en materia de energía eólica y solar. Una parte de los ingresos de estos recursos se quedarían en la región, si bien está por negociar el porcentaje.

Asimismo, el plan de autonomía protege las tierras colectivas de las tribus saharauis y establece un marco legal para las concesiones mineras y las inversiones estratégicas. Aquí también ha surgido un punto de fricción, ya que está previsto que cualquier inversión extranjera deba contar con el aval tanto a nivel regional como estatal, algo que se apunta que no sería del agrado de Argelia, que tendría problemas dada su tradicional enemistad con Rabat.

REGRESO DE LOS REFUGIADOS Y DESARME

Otro de los aspectos claves de la propuesta marroquí es el relativo al regreso de los refugiados saharauis que residen en los campos de Tinduf (Argelia), unos 173.000 según las estimaciones de organismos humanitarios. Así, está previsto un comité permanente para organizar el retorno, con facultades para verificar la identidad y controlar la filiación, si bien los criterios específicos deberán ser fijados en una negociación posterior.

Además, está incluido un mecanismo de desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes del Polisario, del que deberían quedar fuera quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad.

VALIDACIÓN EN REFERÉNDUM

Pero para que todo esto pueda aplicarse, primero el estatuto de autonomía deberá ser sometido a referéndum en todo el territorio marroquí, no solo en el Sáhara Occidental, como ha venido reivindicando tradicionalmente el Polisario y para lo que se creó precisamente la misión de la ONU (MINURSO).

"Esto no cumple de ninguna forma los requisitos formales de un proceso de autodeterminación", alerta la profesora de la Universidad de Exeter, para quien difícilmente el Polisario podría aceptarlo. Una renuncia completa a la autodeterminación sería un "suicidio político", subraya.

De aprobarse en referéndum, algo que se da por garantizado, el texto pasaría a integrarse en la Constitución mediante un título específico y cualquier revisión quedaría sujeta a su validación por mayoría cualificada en el parlamento regional y en el nacional, y a un nuevo referéndum.

Además, está incluida una cláusula de irreversibilidad territorial que excluye cualquier interpretación a favor de un derecho de secesión. "La autonomía no está pensada como una etapa hacia la independencia sino como una solución definitiva", subraya en este sentido 'Le Desk'.

Por último, la experta llama la atención sobre el punto en que se señala que "el reconocimiento internacional del estatuto no da lugar a ninguna tutela externa permanente".

Esto quiere decir, explica, que Marruecos no acepta que pueda haber algún tipo de "supervisión internacional en el tiempo para ver que se cumple lo pactado". De aprobarse el estatuto, el Sáhara Occidental pasaría a ser una cuestión de derecho nacional y la comunidad internacional ya no tendría ningún papel, destaca.