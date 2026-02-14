Espana agencias

El Gobierno urge a Andalucía a blindar la vivienda pública y a congelar los alquileres

Guardar

Sevilla, 13 feb (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado este sábado a Andalucía a blindar la vivienda pública "para siempre", congelar los alquileres y luchar contra el fraude para dar respuesta a la crisis actual, y ha considerado que, para que esto ocurra, "tiene que cambiar su Gobierno".

Rodríguez se ha pronunciado así en un foro organizado por el PSOE sobre el derecho a la vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), en el que también ha participado la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.

"El PP ha demostrado que no tienen la mínima intención de abordar estas tres cuestiones", ha denunciado la ministra de Vivienda, que ha emplazado a los socialistas andaluces a liderar una "reversión" de las políticas de la Junta en esta materia.

Ha abundado en que, para consolidar este derecho, es imperativo que el parque de vivienda protegida mantenga su calificación de forma permanente, evitando la especulación.

"Vivienda protegida, pública, para siempre. Este es el mensaje del Gobierno de España a Juanma Moreno (presidente de Andalucía), ha dicho.

Rodríguez ha afeado que "esas (viviendas) de Sevilla que hoy se venden a 350.000 euros, en siete años, que es la normativa actual en Andalucía, puedan venderse a 600.000 y el que ha tenido la suerte de adquirirla se vaya con un incremento patrimonial".

Ha animado a los socialistas a apostar por "la transparencia en los datos, en los registros de demandantes de vivienda, en los procedimientos o incluso en el registro de fianzas para contar con datos públicos y no de los portales inmobiliarios, que son también causantes de inflar los precios".

Rodríguez se ha referido, además, a la necesidad de "congelar los alquileres hasta que pase esta crisis de vivienda", algo que ve posible porque "está la ley y están las herramientas".

Además ha pedido "perseguir el fraude" porque "se trata de construir viviendas, pero también de evitar que con las viviendas existentes haya quien está haciendo un negocio cuando otros están sufriendo".

"Se ha dado la paradoja de que nosotros estamos remando, regulando y haciendo nuevas leyes, y por aquí van deshaciendo", ha criticado en alusión al Gobierno de Juanma Moreno.

Ha subrayado que Andalucía es la comunidad autónoma donde se han detectado más viviendas turísticas ilegales, 20.000, y ha reprochado a la Junta que, en lugar de utilizar su capacidad inspectora para clausurarlas y volcarlas al alquiler residencial, haya optado por "pleitear en el Tribunal Supremo".

Frente al modelo de la Junta, Rodríguez ha ensalzado el despliegue de Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda, que prevé incrementar el parque público en Andalucía con 20.000 nuevas unidades asequibles y poner a disposición de la gente más de 5.000 viviendas ya construidas, para lo que cuenta con suelos de la SAREB en los que se podrán construir más de 12.000 viviendas.

Entre los proyectos más emblemáticos ha destacado las 600 viviendas de "El Quintillo" en Dos Hermanas y la transformación del Cuartel de Artillería en Sevilla.

La ministra también ha recordado que el Gobierno ha movilizado más de 1.600 millones de euros en políticas de vivienda para Andalucía, lo que ha permitido la rehabilitación de 30.000 inmuebles y la proyección de 14.300 nuevas viviendas.

"No faltan recursos, falta voluntad política", ha indicado Rodríguez, que ha resaltado que la lucha contra la especulación "no es una cuestión intervencionista", sino un mandato "constitucionalista". EFE

1011266

lra/mma/erv/jmj

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno reprocha a Andalucía recurrir en el Supremo la clausura de 20.000 pisos turísticos

La titular de Vivienda acusa a la administración andaluza de eludir la persecución del fraude habitacional al impugnar la medida ante el Tribunal Supremo, insiste en que la prioridad debe ser facilitar el acceso residencial y detener la especulación inmobiliaria

El Gobierno reprocha a Andalucía

La Bolsa española sube el 0,93 % tras la apertura y recupera los 17.800 puntos

Infobae

El Supremo avala que se excluya infarto de seguro gratuito ofrecido por domiciliar nómina

Infobae

Bendodo dice que en la recuperación de Andalucía por el temporal "no debe haber ni colores ni partidos"

Elías Bendodo reclama acciones urgentes de los gobiernos nacional y europeo, subrayando la importancia de sumar esfuerzos para asistir a la comunidad tras los daños recientes, e insiste en que los ciudadanos necesitan sentirse respaldados ante situaciones de emergencia

Bendodo dice que en la

Maíllo (IU) pone de manifiesto la necesidad de implantar una Ley de Vivienda Estatal

Antonio Maíllo reclama medidas urgentes para frenar el aumento de desalojos, asegurar el acceso digno a hogares y limitar los alquileres, señalando que otorgar prioridad a este asunto resulta imprescindible para garantizar oportunidades y bienestar en la sociedad

Maíllo (IU) pone de manifiesto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Cabezón, adjunto a la

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid