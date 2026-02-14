El Gobierno urge a Andalucía a blindar la vivienda pública y a congelar los alquileres

Sevilla, 13 feb (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado este sábado a Andalucía a blindar la vivienda pública "para siempre", congelar los alquileres y luchar contra el fraude para dar respuesta a la crisis actual, y ha considerado que, para que esto ocurra, "tiene que cambiar su Gobierno".

Rodríguez se ha pronunciado así en un foro organizado por el PSOE sobre el derecho a la vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), en el que también ha participado la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.

"El PP ha demostrado que no tienen la mínima intención de abordar estas tres cuestiones", ha denunciado la ministra de Vivienda, que ha emplazado a los socialistas andaluces a liderar una "reversión" de las políticas de la Junta en esta materia.

Ha abundado en que, para consolidar este derecho, es imperativo que el parque de vivienda protegida mantenga su calificación de forma permanente, evitando la especulación.

"Vivienda protegida, pública, para siempre. Este es el mensaje del Gobierno de España a Juanma Moreno (presidente de Andalucía), ha dicho.

Rodríguez ha afeado que "esas (viviendas) de Sevilla que hoy se venden a 350.000 euros, en siete años, que es la normativa actual en Andalucía, puedan venderse a 600.000 y el que ha tenido la suerte de adquirirla se vaya con un incremento patrimonial".

Ha animado a los socialistas a apostar por "la transparencia en los datos, en los registros de demandantes de vivienda, en los procedimientos o incluso en el registro de fianzas para contar con datos públicos y no de los portales inmobiliarios, que son también causantes de inflar los precios".

Rodríguez se ha referido, además, a la necesidad de "congelar los alquileres hasta que pase esta crisis de vivienda", algo que ve posible porque "está la ley y están las herramientas".

Además ha pedido "perseguir el fraude" porque "se trata de construir viviendas, pero también de evitar que con las viviendas existentes haya quien está haciendo un negocio cuando otros están sufriendo".

"Se ha dado la paradoja de que nosotros estamos remando, regulando y haciendo nuevas leyes, y por aquí van deshaciendo", ha criticado en alusión al Gobierno de Juanma Moreno.

Ha subrayado que Andalucía es la comunidad autónoma donde se han detectado más viviendas turísticas ilegales, 20.000, y ha reprochado a la Junta que, en lugar de utilizar su capacidad inspectora para clausurarlas y volcarlas al alquiler residencial, haya optado por "pleitear en el Tribunal Supremo".

Frente al modelo de la Junta, Rodríguez ha ensalzado el despliegue de Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda, que prevé incrementar el parque público en Andalucía con 20.000 nuevas unidades asequibles y poner a disposición de la gente más de 5.000 viviendas ya construidas, para lo que cuenta con suelos de la SAREB en los que se podrán construir más de 12.000 viviendas.

Entre los proyectos más emblemáticos ha destacado las 600 viviendas de "El Quintillo" en Dos Hermanas y la transformación del Cuartel de Artillería en Sevilla.

La ministra también ha recordado que el Gobierno ha movilizado más de 1.600 millones de euros en políticas de vivienda para Andalucía, lo que ha permitido la rehabilitación de 30.000 inmuebles y la proyección de 14.300 nuevas viviendas.

"No faltan recursos, falta voluntad política", ha indicado Rodríguez, que ha resaltado que la lucha contra la especulación "no es una cuestión intervencionista", sino un mandato "constitucionalista". EFE

