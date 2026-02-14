De Burgos dirigirá el Rayo-Atlético y Ortiz el Levante-Valencia

Madrid, 14 feb (EFE).- Ricardo de Burgos, del Comité Vasco, ha sido designado para dirigir este domingo el duelo Rayo Vallecano-Valencia, de la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, mientras que Miguel Ángel Ortiz, del Madrileño, arbitrará el derbi Levante-Valencia.
- Designaciones para los partidos del domingo de la jornada 24 de LaLiga EA Sports:
Oviedo-Athletic Mateo Busquets
VAR Daniel Jesús Trujillo
Rayo-Atlético de Madrid Ricardo de Burgos
VAR Carlos del Cerro
Levante-Valencia Miguel Ángel Ortiz
VAR Pablo González
Mallorca-Betis Isidro Díaz de Mera
VAR David Gálvez
- Designaciones para los partidos del domingo de la jornada 26 de LaLiga Hypermotion:
Mirandés-Las Palmas Gorka Etayo
VAR Jorge Figueroa
Huesca-Ceuta Saúl Ais
VAR Luis Mario Milla
Eibar-Racing Santander Álvaro Moreno
VAR Iván Caparrós
Albacete-Sporting Gijón Sergiu Muresan
VAR Rubén Ávalos
Castellón-Deportivo Manuel Ángel Pérez
VAR Jorge Figueroa
EFE
jap