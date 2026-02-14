Espana agencias

De Burgos dirigirá el Rayo-Atlético y Ortiz el Levante-Valencia

Madrid, 14 feb (EFE).- Ricardo de Burgos, del Comité Vasco, ha sido designado para dirigir este domingo el duelo Rayo Vallecano-Valencia, de la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, mientras que Miguel Ángel Ortiz, del Madrileño, arbitrará el derbi Levante-Valencia.

- Designaciones para los partidos del domingo de la jornada 24 de LaLiga EA Sports:

Oviedo-Athletic Mateo Busquets

VAR Daniel Jesús Trujillo

Rayo-Atlético de Madrid Ricardo de Burgos

VAR Carlos del Cerro

Levante-Valencia Miguel Ángel Ortiz

VAR Pablo González

Mallorca-Betis Isidro Díaz de Mera

VAR David Gálvez

- Designaciones para los partidos del domingo de la jornada 26 de LaLiga Hypermotion:

Mirandés-Las Palmas Gorka Etayo

VAR Jorge Figueroa

Huesca-Ceuta Saúl Ais

VAR Luis Mario Milla

Eibar-Racing Santander Álvaro Moreno

VAR Iván Caparrós

Albacete-Sporting Gijón Sergiu Muresan

VAR Rubén Ávalos

Castellón-Deportivo Manuel Ángel Pérez

VAR Jorge Figueroa

EFE

jap

