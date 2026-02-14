4-0. El Barcelona atropella al Eibar y sigue intratable en Liga

Sant Joan Despí (Barcelona), 14 feb (EFE).- El Barcelona, líder de la Liga F Moeve, atropelló este sábado al Eibar (4-0) en el estadio Johan Cruyff para mantener su paso intratable y aumentar su racha a 19 victorias en 20 jornadas en la competición doméstica.

Ewa Pajor abrió la cuenta y Claudia Pina, Patri Guijarro e Irene Paredes, tras el descanso, cerraron un triunfo cómodo, en el que Esmee Brugts emuló a Alexia Putellas con dos asistencias.

Con esta victoria, el conjunto azulgrana amplía a trece puntos su ventaja al frente de la tabla, aumentando la presión sobre el Real Madrid, que este domingo visita al penúltimo clasificado, el Alhama El Pozo.

Con un once que presentaba las novedades de Marta Torrejón en el lateral derecho e Irene Paredes, ya de vuelta tras su ausencia por motivos personales, acompañando en el eje de la zaga a una ya consolidada Aïcha Cámara, el plan de partido del Barcelona quedó claro desde el pitido inicial.

Las dos líneas muy juntas del Eibar, que dejó descolgada a Carmen Álvarez, cedieron por completo la iniciativa y el monopolio del balón al conjunto azulgrana. El cuadro catalán no hizo prisioneros. Con apenas un puñado de pases sorteaba la presión rival y avisó pronto con un remate de Claudia Pina que una defensa desvió 'in extremis'.

En una transición conducida por Salma Paralluelo, que cruzó el centro del campo con decisión, el balón llegó a Esmee Brugts, lúcida para detectar la diagonal de Ewa Pajor. La delantera controló con la diestra y definió con la zurda, cruzándola ante Laura Martí para quebrar la resistencia armera (1-0, min.14)

Pajor tuvo el doblete minutos después. La polaca recortó a Carla Andrés, pero cuando se disponía a definir, una rival abortó la ocasión. Pere Romeu reclamó la intervención del videoarbitraje por una posible mano de Carla Andrés al caer al suelo, pero la colegiada interpretó que la posición era natural y no señaló la pena máxima.

El Barcelona no bajó el ritmo y siguió buscando el segundo con insistencia, instalándose con comodidad en campo contrario gracias a una circulación rápida que desactivaba la tímida presión vasca.

Tras varios avisos, fue de nuevo Esmee Brugts quien leyó mejor el espacio y puso un servicio al corazón del área, donde apareció Claudia Pina para empujarla a placer con el interior y hacer el segundo (2-0, min. 35). Aún hubo tiempo para que Patri Guijarro, con un golpeo magistral desde la frontal, ampliara la renta al descanso (3-0, min. 41).

Tras el paso por vestuarios, Pere Romeu movió el avispero y sus cambios se dejaron notar de inmediato en el marcador. Entraron Sidney Schertenleib y Caroline Graham, y fue esta última quien originó el córner que, tras un mal despeje de Laura Martí, encontró a Irene Paredes en el segundo palo para hacer el cuarto (4-0, min. 61).

El Eibar reclamó un penalti sobre Iara Lacosta por un supuesto atropello de la central vasca, pero la colegiada consideró que la acción no era suficiente para señalarlo. El conjunto armero se soltó más en ataque, aunque sin apenas amenaza para Gemma Font, titular hoy tras la lesión de Cata Coll.

Pere Romeu agotó los cambios en el tramo final para dosificar esfuerzos y recuperar el peligro sobre el área rival. No obstante, no supo recuperar la claridez de la primera parte y más allá de una ocasión de Vicky López en el añadido, el Barcelona se conformó con el 4-0 definitivo.

- Ficha técnica:

4 - Barcelona: Font; Torrejón, Paredes (Batlle, min.74), Cámara, Brugts; Guijarro (Serrajordi, min.73), Nazareth (Schertenleib, min.60), Putellas; Paralluelo (Graham, min.60), Pajor y Pina (López, min.74).

0 - Eibar: Martí; Facial, Bélem (Etxezarreta, min.83), Masegur, Andrés, Camino (Rico, min.46); Iribarren; Altonaga (Moreno, min.46), Ramírez; Álvarez (Clement, min.60) y Lacosta (Valej, min.73).

Goles: 1-0, min.14: Ewa Pajor. 2-0: Claudia Pina, min.35. 3-0: Patri Guijarro, min.40. 4-0, min.61: Irene Paredes.

Árbitra: Andrea Fírvida (Comité Galicia). Mostró tarjeta amarilla a Claudia Pina (min.20), a Irene Paredes (min.56) y a Caroline Graham (min.84) por parte del Barcelona, y a Laura Camino (min.26), a Opah Clement (min.73) y a Elena Valej (min.85) por parte del Eibar.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga F Moeve disputado en el estadio Johan Cruyff ante 3.733 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Rafa Torrejón, padre de Marta Torrejón. Las jugadoras del Barcelona saltaron al campo acompañadas de once niños del programa 'Polseres Blaugranes' con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. EFE

avm/ism