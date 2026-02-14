Espana agencias

2-2. Panichelli neutraliza a Gouiri y el efecto pos-Zerbi

Guardar

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- Un penalti transformado en el minuto 98 por el argentino Joaquin Panichelli penalizó al Marsella, en su primer partido tras la destitución del técnico italiano Roberto de Zerbi, y dio el empate al Estrasburgo (2-2).

Gouiri firmó un gol y una asistencia y puso con dos goles de ventaja al plantel marsellés, sin Zerbi, cesado esta semana, pero en el tramo final los visitantes llegaron a tiempo para eludir su tercera derrota seguida.

La goleada encajada el pasado domingo contra el París Saint Germain en el clásico francés (5-0) le costó el puesto al preparador transalpino. Jaques Abardonado fue elegido para sentarse provisionalmente en el banquillo marsellés hasta la llegada de un nuevo entrenador. El cambio no surtió efecto.

El Marsella, en esta nueva situación, volvió a tropezar. Ya suma tres partidos sin ganar. Dos empates y una derrota. Tampoco pudo con el Estrasburgo.

Gouiri resultó determinante al principio. Al cuarto de hora ejecutó un buen pase filtrado hacia el inglés Mason Greenwood, que ante la salida del meta Mike Penders picó la pelota a la red.

Al inicio de la segunda parte hizo el segundo tras interceptar un saque el portero Mike Penders. Se acercó al área y con un disparo raso superó otra vez al meta visitante.

El Marsella, sin embargo, se relajó y al final acabó apurado y encerrado alrededor de su portería y se le marchó el triunfo. Primero cuando el sueco Sebastian Nanasi aprovechó un pase del marfileño Martial Godo para anotar el 2-1, con un cuarto de hora todavía por delante.

Y en la acción final, una falta dentro del área de Emerson fue sancionada con el penalti que transformó Panichelli y que dejó al Marsella sin triunfo.

Sigue cuarto el combinado marsellés, a dos puntos del Lyon, tercero, y a once del líder, el PSG. El Estrasburgo, que llevaba dos derrotas seguidas, es séptimo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

CCOO advierte de que la batalla judicial entre Indra y General Dynamics pone en riesgo 10.000 empleos

El conflicto entre empresas de defensa podría provocar la pérdida de miles de puestos, obstaculizar proyectos clave del sector y anular inversiones estatales, según sindicatos, que piden una solución rápida para evitar daños irreparables a la industria nacional

CCOO advierte de que la

Francia, con Italia, Bélgica y Turquía, en el Grupo 1

Infobae

Alemania, con Países Bajos, Serbia y Grecia, en el Grupo 2

Infobae

Urdiales, Aguado y 'El Mene', una oreja en Ciudad Rodrigo (Salamanca); Talavante, de vacío

Infobae

Las fuertes rachas de viento llegan a 120 km/ en Castellón y en Valencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa