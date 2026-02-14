2-2. Panichelli neutraliza a Gouiri y el efecto pos-Zerbi

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- Un penalti transformado en el minuto 98 por el argentino Joaquin Panichelli penalizó al Marsella, en su primer partido tras la destitución del técnico italiano Roberto de Zerbi, y dio el empate al Estrasburgo (2-2).

Gouiri firmó un gol y una asistencia y puso con dos goles de ventaja al plantel marsellés, sin Zerbi, cesado esta semana, pero en el tramo final los visitantes llegaron a tiempo para eludir su tercera derrota seguida.

La goleada encajada el pasado domingo contra el París Saint Germain en el clásico francés (5-0) le costó el puesto al preparador transalpino. Jaques Abardonado fue elegido para sentarse provisionalmente en el banquillo marsellés hasta la llegada de un nuevo entrenador. El cambio no surtió efecto.

El Marsella, en esta nueva situación, volvió a tropezar. Ya suma tres partidos sin ganar. Dos empates y una derrota. Tampoco pudo con el Estrasburgo.

Gouiri resultó determinante al principio. Al cuarto de hora ejecutó un buen pase filtrado hacia el inglés Mason Greenwood, que ante la salida del meta Mike Penders picó la pelota a la red.

Al inicio de la segunda parte hizo el segundo tras interceptar un saque el portero Mike Penders. Se acercó al área y con un disparo raso superó otra vez al meta visitante.

El Marsella, sin embargo, se relajó y al final acabó apurado y encerrado alrededor de su portería y se le marchó el triunfo. Primero cuando el sueco Sebastian Nanasi aprovechó un pase del marfileño Martial Godo para anotar el 2-1, con un cuarto de hora todavía por delante.

Y en la acción final, una falta dentro del área de Emerson fue sancionada con el penalti que transformó Panichelli y que dejó al Marsella sin triunfo.

Sigue cuarto el combinado marsellés, a dos puntos del Lyon, tercero, y a once del líder, el PSG. El Estrasburgo, que llevaba dos derrotas seguidas, es séptimo. EFE