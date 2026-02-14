Espana agencias

0-5. Wesley Said devuelve el liderato al Lens

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- Un doblete de Wesley Said en la primera parte, encarriló la goleada en el estadio Jean Bouin del París FC al Lens (0-5) que aprovechó la derrota del viernes del PSG en Rennes para recuperar, a lo grande, el liderato de la Ligue 1 que este fin de semana alcanza la vigésima segunda jornada.

No pasó por alto el nuevo panorama que se encontró el conjunto de Pierre Sage que aprovechó la fragilidad de su rival, recién ascendido, desde el principio. El París marca la salvación en la Ligue 1. Llevaba cuatro partidos sin perder. Pero una victoria y tres empates seguidos aunque el descenso, el antepenúltimo lugar del Auxerre, está a ocho puntos aún.

El Lens, revelación del curso y gran parte de lo que va de competición líder, hasta que hace cuatro fechas, hace un mes, perdió en Marsella, abrió el marcador en el 24, con un tiro desde la frontal de Said tras recibir un centro desde la derecha de Odsonne Edouard.

El segundo fue en el 38. También lo anotó Said, el décimo en lo que va de curso, asistido por Saud Abdulhamid.

La sentencia llegó a la hora de juego, de penalti por una falta dentro del área de Otavio. Lo ejecutó Florian Thauvin que hizo el tercero y redondeó la victoria visitante que culminó su éxito ante un rival entregado con una goleada, establecida por el doblete final Rayan Fofana en el 90 y el 95.

El triunfo, el tercero seguido, sitúa al Lens como líder de la Ligue 1 con un punto de ventaja sobre el París Saint-Germain y diez respecto al Lyon, tercero, que el domingo recibe al Niza. EFE

