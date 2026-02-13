Espana agencias

Torres admite que no son normales los "tremores" en el Teide pero dice que no hay evidencia de una erupción inmediata

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Víctor Ángel Torres, ha admitido este viernes que los tremores que se están produciendo en el Parque Nacional del Teide "están fuera de lo que eran los últimos años", pero ha asegurado no hay "evidencia de una erupción inmediata".

Así lo ha sostenido el ministro socialista en una entrevista en 'Canarias Radio', recogida por Europa Press, en la que ha avisado de que los canarios, y las instituciones, deben estar "muy preparados" para prevenir, puesto que "nadie puede evitar" que la lava del volcán salga de la tierra.

En este sentido, ha indicado que una erupción en Tenerife conllevaría una situación distinta a la erupción volcánica de La Palma en 2021, "solamente por nivel de población".

Por ello, el también expresidente canario ha agregado que los científico trabajarán en la prevención para, llegado el caso, agilizar los desalojos de personas con problemas de movilidad, como se hizo en 2021 con la erupción del volcán de La Palma.

De todos modos, Torres ha hecho un llamamiento a la "calma" y ha insistido en que el peligro de erupción volcánica no es inminente, aunque recordando que el archipiélago está sobre "tierra volcánica".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nuevo temporal de nieve, viento y lluvia hasta mañana; el domingo se impone el anticiclón

Infobae

Pimec reclama que los permisos laborales por meteorología adversa no sean remunerados

Infobae

Tres detenidos y dos investigados por el robo a explotaciones ganaderas de Málaga

Infobae

La Justicia acuerda indemnizar con 16.000 euros la pérdida de restos óseos en Logroño

Infobae

Cae una banda de apoyo logístico al narcotráfico en el sur peninsular con 44 detenidos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

La siniestralidad laboral deja 735

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa