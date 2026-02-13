Torres admite que no son normales los "tremores" en el Teide pero dice que no hay evidencia de una erupción inmediata

El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Víctor Ángel Torres, ha admitido este viernes que los tremores que se están produciendo en el Parque Nacional del Teide "están fuera de lo que eran los últimos años", pero ha asegurado no hay "evidencia de una erupción inmediata".

Así lo ha sostenido el ministro socialista en una entrevista en 'Canarias Radio', recogida por Europa Press, en la que ha avisado de que los canarios, y las instituciones, deben estar "muy preparados" para prevenir, puesto que "nadie puede evitar" que la lava del volcán salga de la tierra.

En este sentido, ha indicado que una erupción en Tenerife conllevaría una situación distinta a la erupción volcánica de La Palma en 2021, "solamente por nivel de población".

Por ello, el también expresidente canario ha agregado que los científico trabajarán en la prevención para, llegado el caso, agilizar los desalojos de personas con problemas de movilidad, como se hizo en 2021 con la erupción del volcán de La Palma.

De todos modos, Torres ha hecho un llamamiento a la "calma" y ha insistido en que el peligro de erupción volcánica no es inminente, aunque recordando que el archipiélago está sobre "tierra volcánica".