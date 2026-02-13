Espana agencias

Saiz dice que "el mundo mira a España" por su regularización basada en "derechos humanos"

Pamplona, 13 feb (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado este viernes que "el mundo mira a España" y su regularización migratoria, que pone en el centro "los derechos humanos".

Saiz ha atendido a los medios de comunicación en la presentación del informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas' que se celebra en Pamplona, donde ha estado acompañada de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite.

La ministra ha señalado que "ese estudio pone en valor esa visión compartida de trabajar para una migración regular, ordenada y sobre todo segura". Para ello, ha indicado que el Gobierno tiene "una hoja de ruta clara" de la mano de "la regularización extraordinaria" para "dar derechos a personas que ya están en nuestro país".

Saiz ha afirmado que el Ejecutivo central "tiene muy en cuenta, es muy consciente de esa gestión eficaz de la política migratoria que está trayendo tan buenos resultados desde el punto de vista del desempeño económico de nuestro país".

"Quiero recordar que más del 14 % de los afiliados a las huella social en momentos récords de afiliación son trabajadores extranjeros", ha añadido.

En otro orden de cosas, y preguntada por la responsabilidad de los resultados electorales de Aragón, Saiz se ha remitido a la asunción de responsabilidad que la propia candidata Pilar Alegría ha hecho: "Lo más importante, con ese compromiso que tiene en hacer una oposición rigurosa, positiva, propositiva, es una gran conocedora de la tierra con un proyecto que saque a Aragón de la parálisis en la que, por cierto, de una manera irresponsable, sumió el presidente Azcón".

Azcón, ha dicho, "quería convocar elecciones porque no tenía presupuestos. No solamente dio un portazo en las narices al Partido Socialista, sino que comenzó una campaña basada en la desinformación, en la deshumanización, impregnando de bulos, cayendo sobre todo sobre la propia Pilar Alegría".

"Así que con responsabilidad, también con autocrítica, es como está encabezando la oposición Pilar Alegría para devolver la esperanza a Aragón y con un proyecto que verdaderamente hable de lo que necesita esa tierra", ha añadido.

Finalmente, preguntada por los impuestos sobre el alquiler, Saiz ha comentado que "lo que tiene que tener claro la ciudadanía es que este Gobierno está absolutamente comprometido con satisfacer y dar respuesta al desafío de la necesidad de vivienda frente a otros que consideran la vivienda un motivo de especulación y de hacer negocio". EFE

