Espana agencias

Peñarroya, sobre la sanción a Osetkowski: "Es una situación muy extraña de entender"

Guardar

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- Joan Peñarroya, entrenador del Partizan de Belgrado, consideró que la sanción conocida hoy al ala-pívot estadounidense Dylan Osetkowski por dar positivo en un control antidopaje es una decisión "muy extraña de entender" que supone un grave problema tanto para el jugador como para el equipo serbio.

"Es un jarro de agua fría y una situación muy extraña de entender y más para los que conocíamos un poco la situación de cómo iba el proceso. Que en veintisiete meses no pase nada y que hoy, sin previo aviso de nada, nos llegue esta noticia pues evidentemente es un marrón y un problema para el chico y para nosotros, pues no te cuento", dijo el técnico catalán a Movistar Plus antes de la disputa del Partizán-Real Madrid.

Osetkowski fue sancionado este viernes por la Comisión Española Antidopaje de España (CELAD) tras dar positivo por marihuana en diciembre de 2023, cuando formaba parte del Unicaja de Málaga, y no podrá competir "hasta nuevo aviso".

Según apuntó el medio serbio Meridian Sport, la suspensión a Osetkowski podría prolongarse "hasta el 22 de diciembre de 2026 por violar las reglas antidopaje", a falta de que se confirmen más detalles. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Marejada en Francia

Infobae

El derbi entre el Levante y el Valencia acaba en pelea y lanzamiento de botellas

Infobae

El Real Madrid no falla, la Real manda en el derbi vasco y el Atlético se atasca

Infobae

1-1. Igualada de penalti

Infobae

Gerson, un colombiano que dio su vida para salvar a sus vecinos en el incendio de Xàbia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid