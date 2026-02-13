Peñarroya, sobre la sanción a Osetkowski: "Es una situación muy extraña de entender"

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- Joan Peñarroya, entrenador del Partizan de Belgrado, consideró que la sanción conocida hoy al ala-pívot estadounidense Dylan Osetkowski por dar positivo en un control antidopaje es una decisión "muy extraña de entender" que supone un grave problema tanto para el jugador como para el equipo serbio.

"Es un jarro de agua fría y una situación muy extraña de entender y más para los que conocíamos un poco la situación de cómo iba el proceso. Que en veintisiete meses no pase nada y que hoy, sin previo aviso de nada, nos llegue esta noticia pues evidentemente es un marrón y un problema para el chico y para nosotros, pues no te cuento", dijo el técnico catalán a Movistar Plus antes de la disputa del Partizán-Real Madrid.

Osetkowski fue sancionado este viernes por la Comisión Española Antidopaje de España (CELAD) tras dar positivo por marihuana en diciembre de 2023, cuando formaba parte del Unicaja de Málaga, y no podrá competir "hasta nuevo aviso".

Según apuntó el medio serbio Meridian Sport, la suspensión a Osetkowski podría prolongarse "hasta el 22 de diciembre de 2026 por violar las reglas antidopaje", a falta de que se confirmen más detalles. EFE