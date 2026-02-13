Óscar López se ratifica en sus críticas a Lambán desde la "discrepancia política" pero con el "máximo respeto personal"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha ratificado hoy en sus críticas al expresidente de Aragón ya fallecido, Javier Lambán y ha argumentado que las hace desde la "discrepancia política", pero con el "máximo respeto personal".

López ha realizado estas declaraciones a su llegada al Centro de Proceso de Datos, en el Complejo de la Policía Nacional en El Escorial (Madrid), donde ha sido preguntado por las acusaciones que lanzó ayer contra Javier Lambán a quien culpó de los ataques internos que ha sufrido la candidata del PSOE en Aragón, a los que atribuyó en parte su derrota electoral en los comicios regionales del pasado domingo.

Al ser preguntado si se arrepiente o pide perdón por estas afirmaciones dado que han podido ofender a la familia del ya fallecido expresidente de Aragón y a sus compañeros, el ministro se ratificó en lo dicho alegando que él ha hecho una "reflexión política" porque tiene una "discrepancia política con determinada línea política".

Una discrepancia que según ha asegurado no es de ahora, sino que la ha tenido "siempre": "llevo años teniendo esa discrepancia política y desde luego la he hecho desde el máximo respeto personal a un compañero al que conocí, aprecié, quiero y respeto, respeté en vida y sigo respetando hoy, profundo respeto".

Ha alegado al respecto que él defiende sus ideas con "pasión", al tiempo que se mostraba de acuerdo con las afirmaciones que ayer realizó el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que ayer hizo una reflexión sobre la buena política y la buena gente.

"Yo estoy completamente de acuerdo con el señor Page, no se puede ser buen político y mala gente y por eso estoy dedicando gran parte de mi vida porque creo que la mala gente no debe estar en política", ha exclamado.

Al ser preguntado si entiende que sus palabras hayan podido doler, dado que el presidente de la Diputación de Zaragoza, del PSOE, ha dicho que estas afirmaciones necesitan de una rectificación pública, Óscar López ha señalado que él respeta "otras opiniones", pero tiene la suya: "insisto, discrepancia política, respeto personal".

"NADIE ME VA A DAR LECCIONES DE RESPETO AL SEÑOR LAMBÁN"

En cuanto a la posibilidad de matizar sus palabras por respeto a la familia del exdirigente aragonés, el ministro ha advertido de que a él nadie le va a dar lecciones respecto al señor Lambán: "le conocí en vida y le he respetado siempre y le sigo respetando, insisto". Espera, además que "en estos tiempos que corren" no se pierda el respeto nunca.

También y en relación a Pilar Alegría, que ayer publicó un tuit en el que calificó de "error" buscar culpables de su derrota en Aragón, el ministro ha insistido en su apoyo a la candidata socialista, pero no ha querido comentar el contenido de ese comentario en el que la exministra afirmaba: "señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección".

Sobre la insinuación que ha realizado esta mañana el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de que el expresidente Felipe González no debería estar en el PSOE, tampoco ha querido hacer ningún comentario alegando que no ha escuchado las declaraciones: "No me gusta opinar de lo que no he escuchado".