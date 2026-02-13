Espana agencias

Óscar López se ratifica en sus críticas a Lambán desde la "discrepancia política" pero con el "máximo respeto personal"

Guardar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha ratificado hoy en sus críticas al expresidente de Aragón ya fallecido, Javier Lambán y ha argumentado que las hace desde la "discrepancia política", pero con el "máximo respeto personal".

López ha realizado estas declaraciones a su llegada al Centro de Proceso de Datos, en el Complejo de la Policía Nacional en El Escorial (Madrid), donde ha sido preguntado por las acusaciones que lanzó ayer contra Javier Lambán a quien culpó de los ataques internos que ha sufrido la candidata del PSOE en Aragón, a los que atribuyó en parte su derrota electoral en los comicios regionales del pasado domingo.

Al ser preguntado si se arrepiente o pide perdón por estas afirmaciones dado que han podido ofender a la familia del ya fallecido expresidente de Aragón y a sus compañeros, el ministro se ratificó en lo dicho alegando que él ha hecho una "reflexión política" porque tiene una "discrepancia política con determinada línea política".

Una discrepancia que según ha asegurado no es de ahora, sino que la ha tenido "siempre": "llevo años teniendo esa discrepancia política y desde luego la he hecho desde el máximo respeto personal a un compañero al que conocí, aprecié, quiero y respeto, respeté en vida y sigo respetando hoy, profundo respeto".

Ha alegado al respecto que él defiende sus ideas con "pasión", al tiempo que se mostraba de acuerdo con las afirmaciones que ayer realizó el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que ayer hizo una reflexión sobre la buena política y la buena gente.

"Yo estoy completamente de acuerdo con el señor Page, no se puede ser buen político y mala gente y por eso estoy dedicando gran parte de mi vida porque creo que la mala gente no debe estar en política", ha exclamado.

Al ser preguntado si entiende que sus palabras hayan podido doler, dado que el presidente de la Diputación de Zaragoza, del PSOE, ha dicho que estas afirmaciones necesitan de una rectificación pública, Óscar López ha señalado que él respeta "otras opiniones", pero tiene la suya: "insisto, discrepancia política, respeto personal".

"NADIE ME VA A DAR LECCIONES DE RESPETO AL SEÑOR LAMBÁN"

En cuanto a la posibilidad de matizar sus palabras por respeto a la familia del exdirigente aragonés, el ministro ha advertido de que a él nadie le va a dar lecciones respecto al señor Lambán: "le conocí en vida y le he respetado siempre y le sigo respetando, insisto". Espera, además que "en estos tiempos que corren" no se pierda el respeto nunca.

También y en relación a Pilar Alegría, que ayer publicó un tuit en el que calificó de "error" buscar culpables de su derrota en Aragón, el ministro ha insistido en su apoyo a la candidata socialista, pero no ha querido comentar el contenido de ese comentario en el que la exministra afirmaba: "señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección".

Sobre la insinuación que ha realizado esta mañana el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de que el expresidente Felipe González no debería estar en el PSOE, tampoco ha querido hacer ningún comentario alegando que no ha escuchado las declaraciones: "No me gusta opinar de lo que no he escuchado".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El rey en homenaje a Tomás y Valiente:Cuesta creer que todavía haya quien justifique a ETA

Infobae

La muerte de una mujer en un incendio en Cáceres se investigará como violencia machista

Infobae

Raphael, "emocionado" por dar nombre a un Auditorio en Madrid: "Es mi vida, mi gente"

Infobae

Bolaños apela a la responsabilidad de los grupos para sacar adelante el escudo social

Infobae

Casi un 70 % de las agencias de viajes han bajado su facturación por la crisis ferroviaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Un hospital del Grupo Quirón recibe una multa de 1,2 millones de euros por perder el CD de un paciente que aportó resonancias hechas en otros centros

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa