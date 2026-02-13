Mbappé regresa al grupo y estará ante la Real Sociedad

Madrid, 13 feb (EFE).- El delantero francés Kylian Mbappé regresó al grupo tras dos días de ausencia, recuperado de las molestias que arrastra en la rodilla izquierda, y apagó las alarmas en la ciudad deportiva de Valdebebas sobre su presencia ante la Real Sociedad y en el duelo europeo del Real Madrid ante el Benfica.

Cumpliendo el plan establecido y una semana sin encuentro entre los dos de LaLiga del fin de semana, Mbappé cuidó su físico dos días con tratamiento fisioterapéutico antes de volver a la dinámica de grupo en vísperas del duelo liguero ante la Real Sociedad (sábado, 21.00 horas), en la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

Junto a Mbappé, la buena noticia para Álvaro Arbeloa fue la presencia de Raúl Asencio, recuperado del proceso gripal que sufría. Sumado a las molestias de tibia con las que ha jugado los últimos partidos, el técnico madridista valorará su estado en el entrenamiento del viernes para decidir si le mantiene como titular o da paso al alemán Antonio Rüdiger.

También cerró la semana ejercitándose junto a sus compañeros tras iniciarla al margen el argentino Franco Mastantuono, totalmente recuperado del fuerte golpe en el muslo que sufrió el pasado domingo en Mestalla.

Las ausencias del entrenamiento, bajas confirmadas para el sábado, fueron el inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes. Con el grupo se entrenaron los canteranos Jorge Cestero y César Palacios.

Con buen ambiente en los minutos iniciales abiertos a los medios, tras un inicio en el gimnasio, la plantilla madridista completó su cuarto y último entrenamiento de la semana, con el que Arbeloa terminó de perfilas los detalles de un once en el que introducirá novedades y podrá volver a contar de inicio con el brasileño Vinícius tras sanción. EFE

