Espana agencias

Mbappé regresa al grupo y estará ante la Real Sociedad

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- El delantero francés Kylian Mbappé regresó al grupo tras dos días de ausencia, recuperado de las molestias que arrastra en la rodilla izquierda, y apagó las alarmas en la ciudad deportiva de Valdebebas sobre su presencia ante la Real Sociedad y en el duelo europeo del Real Madrid ante el Benfica.

Cumpliendo el plan establecido y una semana sin encuentro entre los dos de LaLiga del fin de semana, Mbappé cuidó su físico dos días con tratamiento fisioterapéutico antes de volver a la dinámica de grupo en vísperas del duelo liguero ante la Real Sociedad (sábado, 21.00 horas), en la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

Junto a Mbappé, la buena noticia para Álvaro Arbeloa fue la presencia de Raúl Asencio, recuperado del proceso gripal que sufría. Sumado a las molestias de tibia con las que ha jugado los últimos partidos, el técnico madridista valorará su estado en el entrenamiento del viernes para decidir si le mantiene como titular o da paso al alemán Antonio Rüdiger.

También cerró la semana ejercitándose junto a sus compañeros tras iniciarla al margen el argentino Franco Mastantuono, totalmente recuperado del fuerte golpe en el muslo que sufrió el pasado domingo en Mestalla.

Las ausencias del entrenamiento, bajas confirmadas para el sábado, fueron el inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes. Con el grupo se entrenaron los canteranos Jorge Cestero y César Palacios.

Con buen ambiente en los minutos iniciales abiertos a los medios, tras un inicio en el gimnasio, la plantilla madridista completó su cuarto y último entrenamiento de la semana, con el que Arbeloa terminó de perfilas los detalles de un once en el que introducirá novedades y podrá volver a contar de inicio con el brasileño Vinícius tras sanción. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El rey en homenaje a Tomás y Valiente:Cuesta creer que todavía haya quien justifique a ETA

Infobae

La muerte de una mujer en un incendio en Cáceres se investigará como violencia machista

Infobae

Raphael, "emocionado" por dar nombre a un Auditorio en Madrid: "Es mi vida, mi gente"

Infobae

Bolaños apela a la responsabilidad de los grupos para sacar adelante el escudo social

Infobae

Casi un 70 % de las agencias de viajes han bajado su facturación por la crisis ferroviaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Un hospital del Grupo Quirón recibe una multa de 1,2 millones de euros por perder el CD de un paciente que aportó resonancias hechas en otros centros

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa