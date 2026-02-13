Foment y 40 entidades más impulsan una comisión para estudiar soluciones a la movilidad

Barcelona, 13 feb (EFE).- La patronal Foment del Treball y cuarenta entidades económicas más han impulsado la creación de la Comisión para la Garantía de una Movilidad Cotidiana, Fiable y Eficiente en Cataluña, que buscará estudiar las causas detrás de la "situación crítica" de las infraestructuras catalanas y ofrecer soluciones.

En una rueda de prensa de presentación de la comisión en la sede de la patronal, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado que la "situación que vive hoy Cataluña desde la perspectiva de la movilidad es insostenible, intolerable e inaceptable".

Sánchez Llibre ha subrayado que el objetivo de la comisión es que sea "abierta a todo el mundo, con la voluntad de sumar y no restar" y que genere un debate "positivo y propositivo": "No queremos señalar a nadie, no venimos a criticar o a destrozar nada, la movilidad tiene una solución y la buscaremos entre todos", ha enfatizado.

La comisión contará con representantes del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), del Colegio de Economistas de Cataluña, de la Cámara de Comercio de Barcelona y de la Cámara de Contratistas de Cataluña, entre otros actores económicos, que asistirán cada 15 días a comparecencias con cargos institucionales relevantes.

Además de estas comparecencias, en las que se buscará que asistan figuras del Departamento de Territorio, del Ministerio de Transportes, de Rodalies o de Adif para que atiendan a preguntas, la comisión también elaborará informes de análisis de la situación de la infraestructura de movilidad y presentará propuestas a futuro.

Todo esto como esfuerzo para mejorar el "colapso de las infraestructuras" de Cataluña y el déficit estructural que acarrean, que la patronal cifra en 42.500 millones de euros entre 2009 y 2023, ha recordado Sánchez Llibre.

El organismo girará en torno a cuatro objetivos, por ejemplo, el análisis extenso de la situación actual de la movilidad en Cataluña para identificar sus disfunciones, sobre todo en el transporte de viajeros y mercancías, y examinará las causas detrás de las deficiencias detectadas.

También buscará investigar el estado actual del déficit económico en infraestructuras y, por último, examinará cuántos recursos se necesitan para paliarlo.

El trabajo de la comisión empezará ahora y durará hasta septiembre de este año. Se espera que sus conclusiones se publiquen en octubre, mientras que el organismo quedará bajo la coordinación del presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) y vicepresidente de Foment, Lluís Moreno.

Además de Moreno y Sánchez Llibre, en la presentación también ha participado el presidente del RACC, Josep Mateu; el director gerente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Roger Guasch; y el decano del Colegio de Economistas de Cataluña, Carles Puig de Travy.

Mateu ha lamentado que las administraciones no hayan dado "respuestas fiables" a crisis como la de Rodalies y ha criticado que durante el mandato del presidente español, Pedro Sánchez, haya habido hasta tres presidentes de Renfe, lo que genera una falta de "credibilidad y confianza".

Por su parte, Puig de Travy ha subrayado que los gobernantes tienen que adoptar un "pensamiento de futuro" porque "sin una movilidad adecuada es imposible que Cataluña avance" y ha cifrado en un 1,5 % del PIB catalán el impacto de la infraestructura deficiente de movilidad. EFE