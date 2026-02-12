Puigdemont reprocha al PSOE haber desbloqueado la ley de la multirreincidencia tras romper con ellos

Carles Puigdemont afirmó que los aliados parlamentarios del PSOE en la Cámara Baja suelen priorizar intereses partidistas, lo que, a su juicio, perjudica a Cataluña. El expresidente de la Generalitat expresó en la red social X que mientras estos socios aseguran que actúan para “frenar a la derecha”, en realidad “lo que acaban frenando son los trenes de Cataluña”. Estas declaraciones se dieron luego de la aprobación de la reforma penal contra la multirreincidencia, tema que había generado diferencias entre Junts y el Partido Socialista. Según informó Europa Press, Puigdemont reprochó al PSOE la decisión de desbloquear la tramitación de la ley después de que ambas formaciones pusieran fin a su acuerdo de colaboración.

El señalamiento del líder de Junts se relaciona con el proceso ocurrido en el Congreso de los Diputados, donde la cámara aprobó el jueves una reforma penal orientada a endurecer las penas contra la multirreincidencia, medida que había sido impulsada por el propio partido de Puigdemont. Tal como publicó Europa Press, el texto fue validado mediante los votos de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN. Si bien la propuesta fue una de las condiciones planteadas por el grupo independentista a Pedro Sánchez para avalar otras iniciativas legislativas, la ruptura entre Junts y el Partido Socialista precedió al desbloqueo de la ley.

Según recogió Europa Press, Puigdemont enfatizó que la actitud de los socialistas evidencia la forma en que interpretan las negociaciones parlamentarias. El exmandatario catalán manifestó que no se trata de facilitar el proceso, en referencia a la postura que adoptan otros socios del gobierno, sino de ejercer presión para lograr avances en los intereses de Cataluña. En su mensaje en X, Puigdemont expresó: “Queda clara cuál es la manera de que entiendan las cosas. Y no es precisamente allanarse como hacen sus socios, que priorizan ‘frenar a la derecha’ mientras que en realidad lo que acaban frenando son los trenes de Cataluña”.

La aprobación de la reforma penal sobre multirreincidencia representa para Junts un elemento clave en sus exigencias al Gobierno central. Como consignó Europa Press, la medida busca elevar las consecuencias penales para quienes cometen delitos de forma reiterada, y su tramitación vivió varios meses de negociaciones y desacuerdos. La ruptura entre Junts y el PSOE se produjo en un contexto de tensión parlamentaria, caracterizado por diferencias en torno a prioridades y demandas regionales.

El contexto en el Congreso evidencia un escenario de alianzas variables. Europa Press detalló que la ley contra la multirreincidencia fue finalmente avalada no solo por Junts y el PSOE, sino también por formaciones del espectro conservador y nacionalista, como el PP, Vox, PNV y UPN. Esta confluencia otorgó una mayoría suficiente para sacar adelante la reforma, pese al distanciamiento público entre Junts y los socialistas.

El mensaje de Puigdemont hace referencia, además, al papel del resto de socios parlamentarios del PSOE, a quienes acusa de anteponer el freno al avance de la derecha a las demandas concretas de Cataluña. Según el ex presidente de la Generalitat, esta dinámica política termina por obstaculizar infraestructuras y servicios en la comunidad autónoma, representados en su mensaje por la alusión a los trenes.

En el trasfondo de esta disputa destaca la reivindicación sostenida por Junts en favor de mayores competencias y atención a las necesidades catalanas. Según el relato de Europa Press, la ruptura con los socialistas acentuó la distancia en la negociación de leyes y la exigencia de condiciones más estrictas para el respaldo del partido independentista a otras propuestas gubernamentales.

La reforma aprobada en el Congreso fue presentada como una de las prioridades legislativas de Junts en la presente legislatura. Europa Press informó que este endurecimiento de las penas a la multirreincidencia se incluía entre las reivindicaciones principales del partido para abordar la percepción de inseguridad ciudadana y la necesidad de proteger a las víctimas de conductas reincidentes.

El desarrollo de la sesión parlamentaria evidenció fracturas previas entre los socios habituales del Gobierno. Europa Press subrayó que la decisión del PSOE de desbloquear la reforma fue interpretada por Puigdemont y Junts como una muestra de que el partido liderado por Pedro Sánchez solo accede a determinadas demandas en situaciones de presión política o rupturas estratégicas.

La reforma de la multirreincidencia, cuyo proceso legislativo se había ralentizado en los últimos meses, encontró finalmente respaldo suficiente tras la configuración de una mayoría alternativa a los habituales socios del Gobierno, incorporando a partidos de la oposición y a formaciones nacionalistas distintas a las que suelen apoyar al ejecutivo central. De acuerdo con los datos aportados por Europa Press, la aprobación de esta iniciativa demuestra la capacidad de Junts para incidir en la agenda legislativa, incluso tras el cese formal de su cooperación con el PSOE.

La situación pone de relieve las tensiones en el bloque parlamentario de la investidura y los retos que afronta el Gobierno central para mantener la aprobación de sus principales leyes. Como informaron desde Europa Press, el debate sobre la tramitación de normas clave se ha visto condicionado por la competencia entre partidos por imponer prioridades, así como por la vigilancia sobre los compromisos alcanzados durante las negociaciones.

Puigdemont cerró su intervención en redes sociales redoblando las críticas a los socios parlamentarios del PSOE, a quienes señaló directamente por su forma de actuar en el Congreso. Las declaraciones del líder de Junts dejaron en evidencia que, lejos de la sintonía inicial de la legislatura, las relaciones con el Gobierno central atraviesan una etapa marcada por la desconfianza y la presión recíproca en las votaciones relevantes, según la crónica publicada por Europa Press.