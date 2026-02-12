María Dolores Gimeno Durán, primera oficial de la Guardia Civil que alcanza el empleo de coronel

Como vocal asesora en el Gabinete del ministro del Interior desde 2024, María Dolores Gimeno Durán gestiona los asuntos específicos de la Guardia Civil en coordinación con el Ministerio. De acuerdo con lo publicado por la propia Guardia Civil, Gimeno Durán se ha convertido en la primera oficial del cuerpo en conseguir el rango de coronel, alcanzando este hito después de una trayectoria profesional de 32 años. Durante este extenso periodo de servicio, la oficial ha desempeñado un papel relevante en áreas estratégicas como derechos humanos, igualdad de género y lucha contra la delincuencia compleja, impulsando acuerdos y desarrollos pioneros en la institución.

Según reportó la Guardia Civil, Gimeno Durán inició su carrera en la Academia General Militar de Zaragoza en 1994. Posteriormente, completó su formación en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez, donde obtuvo el empleo de teniente en 1999. Su primer destino como oficial fue en la Compañía de Jerez de la Frontera, perteneciente a Cádiz, donde coordinó tareas de seguridad ciudadana, control de fronteras y operativos relacionados con el narcotráfico y el contrabando. Estas funciones iniciales representaron el primer contacto directo con desafíos clave para la seguridad pública en regiones sensibles.

Tras su paso por Cádiz, Gimeno Durán se trasladó al Servicio Fiscal en Madrid, donde formó parte de un subgrupo dedicado a la obtención de información y análisis de inteligencia orientada a la detección de fraudes. También estuvo destinada en la Oficina del Programa SIVE —Sistema Integrado de Vigilancia Exterior— y tuvo participación activa en el desarrollo del proyecto SIPRENE, cuyo objetivo se centra en la prevención de naufragios en el Estrecho de Gibraltar.

Con su ascenso a capitán, la carrera de Gimeno Durán se orientó hacia el ámbito de la inteligencia económica dentro de la Jefatura de Información, concretamente en la sección de inteligencia económica adscrita al SEPLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Desde esa posición, realizó investigaciones vinculadas a delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, abordando delitos complejos que impactan tanto a nivel nacional como internacional.

En 2009, la oficial fue destinada al Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, donde asumió responsabilidades en el área económica y técnica. Posteriormente, como comandante, gestionó recursos humanos y logísticos como responsable de Personal y Apoyo en la Comandancia de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, ocupándose de la administración de personal y de la optimización de medios materiales en el marco del funcionamiento cotidiano del cuerpo.

En 2018, Gimeno Durán asumió el liderazgo del área de Igual y Diversidad, más tarde conocida como área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad. El medio Guardia Civil informó que bajo su dirección se diseñó el primer Plan de Igualdad en la institución, implementándose sistemas novedosos como la formación de formadores en igualdad y diversidad y la creación de protocolos internos para la prevención y el tratamiento de casos de acoso laboral, acoso sexual y violencia de género. Estos avances significaron la institucionalización de mecanismos específicos de protección y acompañamiento para las mujeres y otros colectivos vulnerables dentro de la estructura policial.

En su etapa como teniente coronel, la oficial dirigió el Departamento de Inteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial. Según detalló la Guardia Civil, en este periodo participó como experta en foros nacionales e internacionales centrados en la lucha contra la delincuencia organizada y delitos graves. Ejerció como punto de contacto en organismos influyentes como el Sistema Viogén, la Fiscalía de Trata de Personas y Extranjería, y el Centro Nacional de Desaparecidos, facilitando así la cooperación entre diferentes organismos y cuerpos de seguridad.

En el ámbito formativo, Gimeno Durán fue la primera oficial de la Guardia Civil en diplomarse en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, lo que refuerza su perfil como especialista en estrategias militares y policiales. El cuerpo policial subrayó que la coronel cuenta con especialización en policía judicial e investigación fiscal, así como formación en gestión económica y técnica, investigación financiera, blanqueo de capitales y cursos especializados en información. Además, ha completado el máster universitario en Seguridad y suma una amplia capacitación en liderazgo, resolución de conflictos y promoción de la igualdad de género dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La Guardia Civil reconoció su labor y méritos otorgándole diversas condecoraciones de la Orden de Mérito de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, distinciones militares y reconocimientos de Mérito Civil. Estas condecoraciones reflejan el impacto de su trayectoria profesional y su contribución al avance en distintos campos, desde la inteligencia y la gestión de personal hasta la igualdad y los derechos humanos.

A lo largo de más de tres décadas de servicio, Gimeno Durán ha ocupado posiciones clave en distintas áreas de la Guardia Civil, tanto operativas como estratégicas. Su designación como coronel representa no solo un avance en términos de jerarquía, sino también un cambio significativo respecto a la presencia de mujeres en la estructura de mando del cuerpo. Según la información suministrada por la Guardia Civil, su desempeño ha servido como referencia para impulsar cambios institucionales en materia de igualdad y derechos humanos, consolidando su papel como pionera en la institución.