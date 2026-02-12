Los Comunes indican que Podemos y Rufián están invitados al acto para refundar la alianza de los partidos de Sumar

Líderes de varias formaciones políticas han recibido invitaciones durante la mañana para participar en un acto destinado a relanzar la alianza de Sumar y, según explicó la coordinadora de los Comunes, Candela López, la presencia de partidos y figuras relevantes como Podemos o el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aún está por confirmarse en los próximos días. Tal como detalló el medio, el evento se perfila como un momento clave para redefinir la convergencia de las fuerzas políticas situadas a la izquierda del PSOE y para trazar una hoja de ruta amplia y participativa con el objetivo de contrarrestar el avance de la ultraderecha.

Según consignó el medio, Candela López anunció ante los medios en el Congreso que, junto a formaciones como Izquierda Unida, Más Madrid y Movimiento Sumar, los Comunes reafirmarán su alianza pública el 21 de febrero en Madrid. El encuentro busca ser una demostración de compromiso colectivo y abrir la puerta a la incorporación de nuevas fuerzas con el propósito de fortalecer el bloque progresista alternativo.

La dirigente parlamentaria detalló que el lema seleccionado para esta cita, ‘Un paso al frente’, refleja la voluntad de consolidar y ampliar el espacio político representado por Sumar y sus aliados. De acuerdo con el medio, López resaltó la necesidad de dar visibilidad al trabajo realizado hasta ahora y de invitar a todas las fuerzas políticas y sociales afines a sumarse a un proyecto que busca demostrar capacidad de respuesta ante los desafíos de la extrema derecha y de unidad en la acción política.

Candela López explicó que la invitación se extiende a todo el espectro de la izquierda transformadora y plurinacional, incluyendo explícitamente a Podemos y a Gabriel Rufián, con la intención de que conozcan y, en su caso, se integren en este nuevo proyecto político. “Es una invitación muy amplia porque queremos que mucha gente conozca lo que estamos haciendo y que todas aquellas personas y fuerzas políticas que se quieran sumar tienen las puertas abiertas para construir de manera conjunta todo este camino que creemos que es necesario”, expresó la coordinadora de los Comunes, según recogió el medio.

El llamamiento, detalló la diputada del grupo plurinacional en el Congreso, busca sumar a las distintas sensibilidades de la izquierda alternativa, crear puentes y abrir el diálogo sobre la base de la pluralidad política. Según el medio, López subrayó que la coalición está preparada para asumir el reto de frenar el avance de la extrema derecha y consolidar un frente común más amplio y representativo ante la ciudadanía.

Sobre la expectativa de participación de dirigentes como Rufián o representantes de Podemos, López puntualizó que las invitaciones fueron cursadas en la mañana y que, en los días previos al acto, se confirmará qué partidos y líderes atenderán el llamado, según reportaron los Comunes al medio. El objetivo, en palabras de López, consiste en lanzar un mensaje inequívoco de soporte al proceso de unidad y en la apertura del espacio a todas las formaciones situadas a la izquierda del Partido Socialista.

En relación al papel de Yolanda Díaz y las discusiones sobre el futuro liderazgo electoral, la también diputada especificó que, si bien entiende que el debate sobre la candidatura de Díaz se mantenga presente, este asunto no forma parte, por ahora, de las prioridades del encuentro. “Es nuestra principal líder, ella consiguió asumir una cosa muy importante en 2023, que es la configuración de Sumar y frenar a la extrema derecha con toda la fuerza que conseguimos aglutinar. Ese debate (sobre si repite o no como candidata) se dará en el espacio al igual que el nombre cuando toque darlo”, declaró López, según publicó el medio.

La convocatoria de candela López representa, de acuerdo con el medio, un intento de fortalecer y renovar la alianza que sostiene Sumar dentro del Gobierno. También persigue la consolidación de un espacio político plural y abierto capaz de ofrecer una alternativa cohesionada ante el avance de posiciones conservadoras. Al invitar a partidos relevantes como Podemos, formaciones catalanas y actores políticos diversos, los organizadores aspiran a construir una base más sólida y extensa para los retos electorales futuros y el trabajo conjunto en el Congreso.

El acto previsto para el 21 de febrero en Madrid servirá así como plataforma para visibilizar la respuesta de las fuerzas progresistas ante los nuevos retos políticos y ofrecerá a todas las personas y colectivos interesados la oportunidad de sumarse a un proyecto que busca representar la diversidad y la pluralidad de la izquierda.