García-Page dice que en el PSOE falta autocrítica desde hace una década

Toledo, 12 feb (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado a la dirección del PSOE que "se tienen que hacer responsables" de los resultados de los candidatos autonómicos y ha señalado que en el PSOE falta autocrítica desde hace una década, desde que en 2016 obtuvo "el peor resultado de la socialdemocracia en España" y se dijo que era "histórico".

En declaraciones a los medios este jueves en Toledo, García-Page ha apuntado que la dirección del PSOE "también son dirección de los candidatos en los ayuntamientos y en las autonomías; no son sólo de la política planetaria ni de la lucha galáctica contra la ultraderecha", y ha exigido que se haga responsable de los resultados electorales.

Ha aseverado que los dirigentes autonómicos y municipales "estamos pagando los platos rotos de la política nacional", que "se ceba" en ellos de un tiempo a esta parte, y ha puesto como ejemplo una candidata con "un perfil político muy valioso" como Pilar Alegría.

Por otra parte, ha puesto en duda que se pueda producir un apoyo en Extremadura del PSOE al PP, porque los populares no lo han pedido y porque en el PSOE supondría una "deslegitimación" del "relato de la confrontación, del muro".

Pero también ha dicho que ese escenario es "hablar por hablar, porque ni el PP se lo está planteando en serio ni en el PSOE hay margen de maniobra para poderlo plantear".

García-Page ha argumentado que el PSOE está "prisionero de su propio relato" en una etapa que se fundamentó sobre "la base del enfrentamiento, del muro, y no estamos en condiciones de que se abra ese debate" porque a su juicio supondría "la deslegitimación de los elementos que llevan a la gobernabilidad hoy".

Preguntado sobre las críticas de Felipe González, García-Page ha calificado al expresidente del Gobierno como "parte del patrimonio colectivo del Partido Socialista" y se ha mostrado convencido de que cuando lleguen los procesos electorales aflorará el "cariño que tiene por el valor histórico y actual del PSOE".

Sobre la pugna que hay a la izquierda del PSOE, ha reflexionado que se "va a pelear por un pequeño ladrillo, sin darse cuenta de que el PSOE va a reclamar el voto útil para luchar contra la ultraderecha mundial" y que no puede permitir que "le arañen votos por su izquierda". EFE

