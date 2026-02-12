El PSIB aplaude que Defensa retire el proyecto del almacén de misiles en Son Sant Joan, en Mallorca

El PSIB ha celebrado y aplaudido que el Ministerio de Defensa haya decidido desistir de ubicar un silo de misiles en la base aérea de Son Sant Joan (Mallorca).
Así lo ha indicado el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament balear, Marc Pons, al ser preguntado en rueda de prensa por esta información adelantada este jueves por el periódico 'Última Hora'.
Pons ha sostenido que en el partido "no entendían" la "idoneidad" de ubicar esta infraestructura en este emplazamiento, por lo que ha valorado el "cambio de opinión de Defensa". "Mallorca y el aeropuerto de Palma no era el lugar para ubicar instalaciones de este tipo", ha alegado.
Últimas Noticias
La primera etapa es cancelada por el temporal y la prueba empezará el 24 de febrero
Alonso rueda 55 vueltas y pone el monoplaza al límite de 316 km/h fijado por Aston Martin
El Facsa-Playas de Castellón, a por su tercer título consecutivo
Mbappé, segundo día en el gimnasio y duda contra la Real Sociedad
Aumentan a 24 las estaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo en aviso rojo
MÁS NOTICIAS