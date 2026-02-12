Espana agencias

El PP afea a Sánchez que dedicara su comparecencia de Adamuz a "mofarse" de Feijóo: "Es una táctica propia de mediocres"

Guardar

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que dedicara el grueso de su comparecencia ante el Pleno de la Cámara sobre la tragedia de Adamuz a "mofarse" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, algo que, a su juicio, es una "táctica propia de mediocres" y que evidencia su falta de argumentos.

Muñoz ha echado en cara al presidente del Gobierno que no hiciera autocrítica durante su intervención inicial de "29 minutos" sobre el accidente de Adamuz --que ha costado la vida a 46 personas-- y que era "completamente evitable".

La segunda parte de ese debate, ha proseguido, duró dos horas y dedicó "tres cuartos de hora" de su réplica a "insultar" y a "calumniar al líder de la oposición". A su entender, el presidente del Gobierno "se retrata" a sí mismo porque, al no poder explicar, recurre al "ataque".

Muñoz ha recriminado a Sánchez que llamara "mentiroso" a Feijóo y que le acusara de estar "aupando a la ultraderecha". "Le estuvo diciendo una serie de cosas, riéndose, mofándose, que es una táctica habitual propia de mediocres y que utiliza mucho últimamente el señor Pedro Sánchez", ha manifestado, para censurar que recurra a la "calumnia" y ese "abuso agresivo contra los contrincantes políticos".

FEIJÓO A SÁNCHEZ: LOS ESPAÑOLES LE "CORTARÁN SUS CARCAJADAS"

La dirigente del PP ha recordado que ya están "acostumbrados" a ese tipo de mofas porque ya las vieron en Sánchez en los mítines de campaña electoral de Aragón. A su entender, lo hace porque no tiene "argumentos". "Ayer quedó acreditado que muchas de las cosas que dijo eran mentira", ha concluido en una entrevista en 'Cuatro', que ha recogido Europa Press.

El propio Feijóo aprovechó su pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso para asegurar que los españoles están "hartos" del presidente del Gobierno y avisarle de que serán ellos los que le "corten sus carcajadas cada vez que haya elecciones".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Marlaska esgrime que no hay "elementos" para negar el registro de Noviembre Nacional como partido político

Marlaska esgrime que no hay

Feijóo visita este jueves en Cádiz las zonas afectadas por las inundaciones junto a Moreno y la alcaldesa de Jerez

Miles de personas siguen evacuadas tras las recientes lluvias en Andalucía, mientras el presidente andaluz exige apoyo urgente al gobierno central y Feijóo destaca la importancia de la respuesta institucional ante los graves daños provocados en la región

Feijóo visita este jueves en

Prisión para los cinco detenidos por la muerte de un hombre en el Sector Sur de Córdoba

Cinco personas han sido enviadas a prisión provisional y sin derecho a fianza tras ser arrestadas en Córdoba, mientras el tribunal investiga su posible implicación en un delito de asesinato ocurrido durante una pelea registrada el pasado fin de semana

Prisión para los cinco detenidos

El fiscal ve "descabellado" el intento de Ábalos y Koldo para que les juzgue la Audiencia

Infobae

Los vecinos de Grazalema se agarran al consuelo de la solidaridad de los pueblos vecinos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Procedente el despido de un técnico de ambulancias de Cataluña por acoso sexual a una estudiante menor de edad durante sus prácticas

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”