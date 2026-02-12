El Ayuntamiento de Punta Umbría también se personará como acusación popular por accidente de Adamuz

José Carlos Hernández Cansino, alcalde de Punta Umbría, subrayó en sus redes sociales que el municipio costero ha experimentado un impacto considerable debido al accidente ferroviario de Adamuz. A raíz de esto, el Ayuntamiento planea adoptar una intervención formal en el proceso judicial abierto por este caso. Según informó Europa Press, Hernández Cansino confirmó que llevará al próximo Pleno municipal una propuesta para que el Ayuntamiento se persone como acusación popular en el procedimiento que se desarrolla en el juzgado competente.

El anuncio del alcalde, publicado en sus perfiles oficiales y recogido por Europa Press, especificó que la intención busca resguardar los intereses de las víctimas y de sus familiares, a quienes el municipio reconoce como principales afectados. Hernández Cansino afirmó: “Ha sido mucho el daño que este suceso ha causado en nuestro pueblo y el Ayuntamiento de Punta Umbría tiene que estar presente en el procedimiento por las víctimas, por su familia y por la Justicia”. Esta medida permitiría al Ayuntamiento participar activamente en el esclarecimiento de los hechos y buscar justicia para quienes padecieron las consecuencias del suceso.

Tal como consignó Europa Press, Punta Umbría adoptaría una postura similar a la ya asumida por el Ayuntamiento de Huelva, cuyo Pleno también prevé la personación como acusación popular. Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, hizo pública esta medida durante su intervención en el Congreso de los Diputados, luego de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La regidora explicó que la iniciativa del Ayuntamiento capitalino obedece a una determinación de respaldar y defender a las víctimas, exigir transparencia total sobre los hechos y requerir al Gobierno los mecanismos necesarios para impedir la repetición de incidentes semejantes. A través de una nota, el Ayuntamiento de Huelva precisó: "Estamos ante un suceso de extrema gravedad que no puede ni debe quedar sin una respuesta contundente. El Ayuntamiento de Huelva estuvo, está y estará donde tiene que estar: al lado de las víctimas, de sus familias y de la justicia".

Además, la propia Alcaldesa de Huelva criticó la actuación del presidente del Gobierno durante el debate parlamentario, señalando la ausencia de explicaciones y de una disculpa pública a los afectados. “Sánchez no solo no ha dado ninguna explicación, sino que ni siquiera ha pedido perdón a las familias”, sostuvo Miranda según recogió Europa Press.

La decisión municipal de ambas localidades consiste en intervenir judicialmente, de acuerdo con la información difundida por Europa Press, no solo como respaldo directo a los afectados, sino también como una forma de reforzar los principios de transparencia institucional y salvaguarda del interés general. De este modo, ambas administraciones quieren colaborar con los órganos judiciales para procurar que se esclarezcan las responsabilidades y circunstancias del accidente en Adamuz y, de ese modo, ofrecer un acompañamiento institucional a quienes resultaron perjudicados, así como a sus seres queridos.

Según Europa Press, con el impulso de estas iniciativas en los Plenos municipales de Punta Umbría y Huelva, ambos consistorios buscan integrarse en el procedimiento judicial y acompañar en todas las fases del proceso a las personas damnificadas, en lo que definen como una obligación de respaldo y protección desde el ámbito local.