El Ángel Ximénez busca la sorpresa en Artaleku para frenar su sangría

Córdoba, 12 feb (EFE).- El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil visita este viernes (20.30 horas) la siempre complicada pista del Irudek Bidasoa Irun con la urgente necesidad de sumar para cortar una dinámica de siete derrotas consecutivas que le mantiene peligrosamente cerca de la zona de descenso de la Liga Asobal.

El conjunto cordobés, que dejó una imagen competitiva durante cincuenta minutos en el debut en el banquillo de Toni Malla ante el Granollers, pese a la derrota final, viaja al País Vasco con el objetivo de transformar esa mejoría defensiva en puntos que le den aire en la clasificación.

Los de Puente Genil afrontan el choque anclados en los diez puntos y conscientes de la dificultad de asaltar Artaleku, un feudo donde el cuadro local regresa tras dos meses de ausencia y donde la presión ambiental jugará un papel determinante.

El técnico catalán, que recuperó la solidez del bloque en su estreno, volverá a confiar en la aportación bajo palos de la dupla formada por Álvaro de Hita y el recién llegado César 'Bombom' Almeida para intentar frenar a un rival que pelea por las plazas europeas.

El Ángel Ximénez intentará así aprovechar las dudas de un oponente que llega herido tras caer sorprendentemente ante el Caserío Ciudad Real, aunque la estadística reciente en Irún no favorece a los andaluces, que cayeron en su última visita liguera por 31-25. EFE

