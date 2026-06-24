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Begoña Gómez debe acudir esta tarde al juzgado para entregar su pasaporte

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Madrid, 24 jun (EFE).- Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, está citada este miércoles a las 18:00 horas en el juzgado que dirige el juez Juan Carlos Peinado para entregar su pasaporte, una medida cautelar que ya ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El magistrado que la investiga desde abril de 2024 dictó el pasado sábado un auto en el que enviaba a un juicio con jurado popular a Gómez, a su asesora, Cristina Álvarez; y al empresario Juan Carlos Barrabés, y acordaba como medidas cautelares para las dos primeras la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

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Unas medidas que las defensas de ambas investigadas recurrieron el martes ante la Audiencia de Madrid, órgano que tiene pendiente varios recursos contra decisiones de Peinado.

Al margen de este recurso, el juez citó a las dos investigadas este miércoles para "notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre" y les instó a comunicar si "tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".

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Cristina Álvarez se adelantó y ya lo hizo ayer. Begoña Gómez debe hacerlo hoy en la que será la quinta vez que acude a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde normalmente accede por el garaje por motivos de seguridad y se espera que este miércoles suceda lo mismo.

Se trata de una diligencia muy rápida que suele realizarse ante el letrado de la administración de la Justicia, informan las fuentes.

Para argumentar el porqué de esas medidas -adoptadas a petición de las acusaciones populares que dirige Hazte Oír-, el juez adujo un riesgo de fuga en la que podrían colaborar los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno, miembros de la Policía Nacional.

Esta afirmación le granjeó muchas críticas de sindicatos policiales y la "más enérgica queja" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el Consejo General del Poder Judicial.

Precisamente el lunes el CGPJ ordenó al promotor de la acción disciplinaria del Consejo valorar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave con esas palabras. EFE

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