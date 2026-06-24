España

Javier Ambrossi cumple 42 años: de la fiesta que rompió su relación a su amistad actual con Javier Calvo más allá del trabajo

Es el primer cumpleaños que el director pasa soltero desde hace más de una década

Guardar
Google icon
El primer cumpleaños de Ambrossi soltero. (José Ruiz / Europa Press).
El primer cumpleaños de Ambrossi soltero. (José Ruiz / Europa Press).

El panorama de la cultura en España sufrió un auténtico vuelco a finales de 2025 cuando se confirmó la noticia de que Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos unánimemente como “Los Javis”, ponían fin a su relación sentimental tras más de 13 años de noviazgo. Ahora, con la llegada del verano, Javier Ambrossi afronta una fecha marcada en su calendario personal: su primer cumpleaños soltero en más de una década. Un hito que simboliza el inicio de una nueva etapa vital y que llega meses después de que ambos decidieran tomar caminos separados en lo amoroso, pero manteniendo un blindaje absoluto sobre su exitosa e indivisible marca profesional.

La decisión de romper no fue repentina, sino el resultado de un proceso de desgaste que el propio Ambrossi desveló de forma sorprendentemente abierta a principios de 2026. Durante su comentada visita al programa La Revuelta de TVE, conducido por David Broncano, el cineasta confesó con absoluta naturalidad la crisis de identidad que precipitó el final del romance. “No sabía ya quién era yo, ni dónde acababa él y empezaba yo. Nos habíamos convertido como en un monstruo de dos cabezas y no teníamos espacio para nada; empezó a poder con mi salud mental”, relató el director. Al sentarse a hablar, descubrieron que ambos sentían exactamente lo mismo. El punto de inflexión definitivo ocurrió justamente un año antes, al salir de la multitudinaria fiesta de cumpleaños de Calvo en la espectacular mansión de diseño que compartían a las afueras de Madrid.

PUBLICIDAD

Ambrossi confesó que sufrió un fuerte ataque de ansiedad al abandonar la celebración, la mítica “fiesta del año” donde tradicionalmente reunían a toda la beautiful people del cine, la música y la televisión española. Fue el detonante que les hizo ver que necesitaban recuperar su individualidad de manera urgente.

El refugio del trabajo y una amistad inquebrantable

A pesar de lo que supondría un terremoto para cualquier pareja ordinaria, las informaciones publicadas por cabeceras como El País y la revista ¡Hola! confirmaron desde el primer momento que la ruptura se produjo en términos extremadamente buenos. Lejos de tirarse los trastos a la cabeza o repartirse el patrimonio de mala manera, Los Javis han demostrado que se puede transformar el amor de pareja en algo distinto pero igualmente fuerte. El propio Javier Calvo lo confirmaba ante las cámaras de los medios de comunicación manifestando que son “mejores amigos, hermanos y familia”, definiendo a Ambrossi como la persona más importante de su vida.

PUBLICIDAD

Clop de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis.

Esta sintonía total se ha reflejado de forma impecable en su faceta laboral. El tándem creativo ha arrancado el año 2026 inmerso en el rodaje de La bola negra, su nueva película protagonizada por Penélope Cruz, Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente, además de seguir liderando proyectos de su factoría como Superestar o Mariliendre. El trabajo en el set ha funcionado como el mejor catalizador y refugio para asimilar el cambio de rutina, demostrando que la marca cinematográfica que crearon juntos está completamente a salvo de sus avatares sentimentales.

La “crisis de los 40” y una nueva etapa vital

Afrontar este primer cumpleaños sin pareja oficial no parece haber sumido a Ambrossi en la melancolía, sino todo lo contrario. En sus recientes apariciones televisivas en RTVE, el director ha tirado de humor y mucha ironía para explicar cómo está viviendo la soltería, achacando su actual estado de hiperactividad a una divertida “crisis de los 40” que le ha empujado a apuntarse al gimnasio y a exprimir al máximo la vida nocturna y social de Madrid. “Se cerró la puerta y... se me había acumulado la clientela”, bromeaba entre risas con Broncano al hablar de su activa e intensa vida íntima tras el bache inicial de la separación.

El primer cumpleaños de Javier Ambrossi estando soltero desde hace 13 años. REUTERS/Sarah Meyssonnier
El primer cumpleaños de Javier Ambrossi estando soltero desde hace 13 años. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Con los cuarenta y dos años recién cumplidos y una perspectiva vital renovada, Javier Ambrossi encara este nuevo ciclo con optimismo y la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Su testimonio se ha convertido, de hecho, en un aplaudido alegato a favor de las rupturas sanas y a tiempo. El cineasta insiste en que, cuando una relación se agota, lo peor que se puede hacer es alargarla por miedo al cambio: “Hay que salir e intentar llevarse bien con la otra persona, integrarla en tu vida de otra manera y buscar lo que está fuera para ti, que hay millones de cosas preciosas”. Un nuevo año que arranca ya sin tartas compartidas ni fotos de pareja en redes, pero con la certeza de que el pasado común sigue siendo el motor de un futuro brillante.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaJavier CalvoJavier AmbrossiDivorcios de FamososCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La respuesta de Ester Expósito a las “lecciones de feminismo” en redes sociales, en ‘Al cielo con ella’: la libertad de “gozar” sin permiso

La actriz ha zanjado la polémica que se abrió por su aparición y perreo en ‘La Casita’ de Bad Bunny bailando con Henar Álvarez en directo

La respuesta de Ester Expósito a las “lecciones de feminismo” en redes sociales, en ‘Al cielo con ella’: la libertad de “gozar” sin permiso

Una semana de hotel ya supera los 865 euros: los precios suben un 5% antes del verano y el turista extranjero tira del sector

Los alojamientos de cinco estrellas facturaron 307,1 euros de media por habitación ocupada en mayo, frente a los 94,8 euros de los de tres

Una semana de hotel ya supera los 865 euros: los precios suben un 5% antes del verano y el turista extranjero tira del sector

Esta rana amenazada vive solo en los Pirineos y ya se ha extinguido en algunas localidades de Aragón: fue descubierta en 1993

Un programa de cría en cautividad ha conseguido liberar ya cerca de 600 ejemplares de rana pirenaica, lo que es un gran avance en su conservación

Esta rana amenazada vive solo en los Pirineos y ya se ha extinguido en algunas localidades de Aragón: fue descubierta en 1993

Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

Los mensajes del empresario se han convertido en una de las piezas clave de la investigación contra el expresidente, pero otras diligencias practicadas en España ya formaban parte de la causa antes de que el contenido del teléfono llegara a la UDEF

Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

Sánchez trata de sacar la legislatura de los tribunales y acelera medidas sociales para demostrar a sus socios que merece la pena seguir: “La respuesta está aquí”

El presidente dará explicaciones al Congreso sobre los casos de corrupción dos días después de la condena a Ábalos. Los socios habituales del Gobierno le piden que vaya más allá y proponga medidas concretas

Sánchez trata de sacar la legislatura de los tribunales y acelera medidas sociales para demostrar a sus socios que merece la pena seguir: “La respuesta está aquí”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

Sánchez trata de sacar la legislatura de los tribunales y acelera medidas sociales para demostrar a sus socios que merece la pena seguir: “La respuesta está aquí”

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

El Ayuntamiento de Soria suspende a la concejala detenida en una operación anticorrupción

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

ECONOMÍA

Una semana de hotel ya supera los 865 euros: los precios suben un 5% antes del verano y el turista extranjero tira del sector

Una semana de hotel ya supera los 865 euros: los precios suben un 5% antes del verano y el turista extranjero tira del sector

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

DEPORTES

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo

El Atlético de Madrid ataca al Barça por el caso Julián Álvarez y adelanta que presentará una denuncia: “Nos faltan al respeto. Creen que pueden ningunearnos”

Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”