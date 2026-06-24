Javier Ambrossi cumple 42 años: de la fiesta que rompió su relación a su amistad actual con Javier Calvo más allá del trabajo

El primer cumpleaños de Ambrossi soltero. (José Ruiz / Europa Press).

El panorama de la cultura en España sufrió un auténtico vuelco a finales de 2025 cuando se confirmó la noticia de que Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos unánimemente como “Los Javis”, ponían fin a su relación sentimental tras más de 13 años de noviazgo. Ahora, con la llegada del verano, Javier Ambrossi afronta una fecha marcada en su calendario personal: su primer cumpleaños soltero en más de una década. Un hito que simboliza el inicio de una nueva etapa vital y que llega meses después de que ambos decidieran tomar caminos separados en lo amoroso, pero manteniendo un blindaje absoluto sobre su exitosa e indivisible marca profesional.

La decisión de romper no fue repentina, sino el resultado de un proceso de desgaste que el propio Ambrossi desveló de forma sorprendentemente abierta a principios de 2026. Durante su comentada visita al programa La Revuelta de TVE, conducido por David Broncano, el cineasta confesó con absoluta naturalidad la crisis de identidad que precipitó el final del romance. “No sabía ya quién era yo, ni dónde acababa él y empezaba yo. Nos habíamos convertido como en un monstruo de dos cabezas y no teníamos espacio para nada; empezó a poder con mi salud mental”, relató el director. Al sentarse a hablar, descubrieron que ambos sentían exactamente lo mismo. El punto de inflexión definitivo ocurrió justamente un año antes, al salir de la multitudinaria fiesta de cumpleaños de Calvo en la espectacular mansión de diseño que compartían a las afueras de Madrid.

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Ambrossi confesó que sufrió un fuerte ataque de ansiedad al abandonar la celebración, la mítica “fiesta del año” donde tradicionalmente reunían a toda la beautiful people del cine, la música y la televisión española. Fue el detonante que les hizo ver que necesitaban recuperar su individualidad de manera urgente.

El refugio del trabajo y una amistad inquebrantable

A pesar de lo que supondría un terremoto para cualquier pareja ordinaria, las informaciones publicadas por cabeceras como El País y la revista ¡Hola! confirmaron desde el primer momento que la ruptura se produjo en términos extremadamente buenos. Lejos de tirarse los trastos a la cabeza o repartirse el patrimonio de mala manera, Los Javis han demostrado que se puede transformar el amor de pareja en algo distinto pero igualmente fuerte. El propio Javier Calvo lo confirmaba ante las cámaras de los medios de comunicación manifestando que son “mejores amigos, hermanos y familia”, definiendo a Ambrossi como la persona más importante de su vida.

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Clop de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis.

Esta sintonía total se ha reflejado de forma impecable en su faceta laboral. El tándem creativo ha arrancado el año 2026 inmerso en el rodaje de La bola negra, su nueva película protagonizada por Penélope Cruz, Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente, además de seguir liderando proyectos de su factoría como Superestar o Mariliendre. El trabajo en el set ha funcionado como el mejor catalizador y refugio para asimilar el cambio de rutina, demostrando que la marca cinematográfica que crearon juntos está completamente a salvo de sus avatares sentimentales.

La “crisis de los 40” y una nueva etapa vital

Afrontar este primer cumpleaños sin pareja oficial no parece haber sumido a Ambrossi en la melancolía, sino todo lo contrario. En sus recientes apariciones televisivas en RTVE, el director ha tirado de humor y mucha ironía para explicar cómo está viviendo la soltería, achacando su actual estado de hiperactividad a una divertida “crisis de los 40” que le ha empujado a apuntarse al gimnasio y a exprimir al máximo la vida nocturna y social de Madrid. “Se cerró la puerta y... se me había acumulado la clientela”, bromeaba entre risas con Broncano al hablar de su activa e intensa vida íntima tras el bache inicial de la separación.

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El primer cumpleaños de Javier Ambrossi estando soltero desde hace 13 años. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Con los cuarenta y dos años recién cumplidos y una perspectiva vital renovada, Javier Ambrossi encara este nuevo ciclo con optimismo y la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Su testimonio se ha convertido, de hecho, en un aplaudido alegato a favor de las rupturas sanas y a tiempo. El cineasta insiste en que, cuando una relación se agota, lo peor que se puede hacer es alargarla por miedo al cambio: “Hay que salir e intentar llevarse bien con la otra persona, integrarla en tu vida de otra manera y buscar lo que está fuera para ti, que hay millones de cosas preciosas”. Un nuevo año que arranca ya sin tartas compartidas ni fotos de pareja en redes, pero con la certeza de que el pasado común sigue siendo el motor de un futuro brillante.