“Un primer análisis parece descartar la fractura” de Pedro, según el entrenador del Lazio

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- Los primeros análisis en el tobillo derecho del atacante del Lazio Pedro Rodríguez, lesionado en el partido de este miércoles contra el Bolonia en la Copa de Italia, han descartado fractura, según reveló su técnico, Maurizio Sarri, a la espera de más exámenes que determinen el alcance exacto de la dolencia del jugador español.

“Pedro todavía está en el hospital (donde fue trasladado después de su lesión), pero de un primer análisis parece que se han descartado fracturas", señaló el técnico del conjunto romano, según recoge la ’Gazzetta dello Sport’ tras el triunfo en los penaltis del Lazio, clasificado para las semifinales de la Copa de Italia. Su rival será el Atalanta.

El futbolista tinerfeño del Lazio debió retirarse este miércoles del terreno de juego en el partido de los cuartos de final de la Copa de Italia contra el Bolonia, a causa de una lesión en el tobillo derecho antes del descanso, con evidentes gestos de dolor y sin poder apoyar la articulación en su camino hacia la banda.

En una acción fortuita en el minuto 41, sin aparente golpe en esa zona, cuando dio un pase en una pugna ante un rival, el atacante sintió un mal gesto, se quedó en el suelo y se agarró el tobillo derecho entre mucho dolor, a la espera de las asistencias médicas sobre el césped.

Lo atendieron durante unos tres minutos, con el futbolista con las manos en la cara, e incluso pidieron una camilla para evacuarlo del terreno de juego, aunque finalmente se fue agarrado por dos miembros de los servicios médicos del Lazio, sin apoyar en ningún caso el tobillo, hasta que llegó a la banda, donde de nuevo se venció al suelo para seguir con el tratamiento del dolor.

Pedro fue cambiado en el minuto 45 por Tijjani Noslin y posteriormente trasladado a un hospital para valorar su lesión. EFE

