Sánchez pide a Feijóo la dimisión de la cúpula del PP de Madrid y del alcalde de Móstoles por el caso de acoso

El respaldo de la dirección del Partido Popular en Madrid al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha marcado un nuevo capítulo en el cruce de acusaciones políticas tras la denuncia de acoso interpuesta por una exconcejal del municipio. Según consignó el medio, la defensa de Bautista se produce luego de que la exedil señalara falta de apoyo tras su salida del partido en octubre de 2024, lo que ha llevado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a exigir la dimisión tanto de la dirección madrileña del PP como del propio edil.

De acuerdo con la información publicada, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, manifestó que el alcalde cuenta con “todo el respaldo” del partido. Serrano argumentó que no existían elementos probatorios suficientes para sancionar al mandatario local, defendiendo así la presunción de inocencia y rechazando que se pueda “condenar” a una persona “sin pruebas”. Esta postura ha recibido respuesta durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde Sánchez interpeló a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, para que exija la salida de la cúpula popular en Madrid y del regidor de Móstoles por la gestión del presunto caso de acoso.

Durante el debate parlamentario, Feijóo sostuvo que la ciudadanía “está harta” del presidente Sánchez y advirtió que el descontento se ha reflejado en resultados electorales recientes para el PSOE, en referencia al desempeño del partido en las elecciones extremeñas y aragonesas. Tal como detalló el medio, el dirigente popular lanzó una crítica directa al jefe del Ejecutivo: “Serán los españoles los que le corten sus carcajadas cada vez que haya elecciones”, aludiendo al desgaste del gobierno central ante la opinión pública.

El intercambio subió de tono cuando Feijóo enumeró las que consideró las “cuatro irresponsabilidades” de Sánchez en el mes de enero, centrándose, entre otros puntos, en el acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya sobre la financiación autonómica. Feijóo aseguró: “Eliminaré la propuesta de financiación que ha pactado con el independentismo”, al tiempo que priorizó recursos para el Sistema Nacional de Salud por encima de pactos con partidos regionalistas. También prometió actuar contra la regularización masiva de inmigración irregular y diferenciar entre personas necesitadas y quienes, según sus palabras, “se aprovechan”. Además, se refirió a una política de firmeza ante la okupación y prometió destinar fondos a la investigación contra el cáncer, priorizándola sobre iniciativas televisivas estatales.

El líder del PP continuó su intervención enfatizando que su gestión se fundamentará en la responsabilidad y criticó el enfoque del Ejecutivo en diversos ámbitos. En medio del debate, se dirigió de forma directa a los diputados socialistas invitándoles a “seguir riendo” y declaró: “Yo salgo a la calle, este señor no puede”, en referencia a Sánchez. “Cuando la gente le reemplace, España volverá a tener un gobierno”, sostuvo Feijóo.

Pedro Sánchez, por su parte, defendió la gestión de su gabinete y subrayó que cuentan con un ejecutivo “responsable que da la cara”. Explicó, según informó el medio, que “por primera vez en 17 años” la tasa de paro en España se sitúa por debajo del 10%, mientras 22,5 millones de personas integran la población activa. Apuntó también que el 40% de los empleos generados en Europa se crean en España, planteando estos datos como evidencia de los resultados de las políticas desarrolladas por su administración.

Sánchez reclamó a los grupos parlamentarios la necesidad de construir “horizontes de futuro” orientados a la seguridad y prosperidad, ejemplificando con iniciativas frente a la emergencia climática. Criticó que el Partido Popular Europeo haya colaborado con la ultraderecha en el Parlamento Europeo al votar contra la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 90% para 2040. Según el presidente del Gobierno, “vergüenza de que ustedes se unan también en esto con la ultraderecha”, interpelando directamente al PP español y comparando su postura con la de otros grupos en el Europarlamento.

El jefe del Ejecutivo también identificó entre los retos prioritarios del momento la necesidad de regular las redes sociales para frenar la difusión del odio, noticias falsas, desinformación y violencia. Preguntó al Grupo Popular si respaldarán este tipo de legislación o si seguirán la postura planteada por Santiago Abascal y la ultraderecha. Sánchez señaló la actitud del PP durante la tramitación del decreto escudo social, que contemplaba la revalorización de pensiones, reprochando el rechazo de los populares a la medida. Pidió a Feijóo “un mínimo de consistencia” en la manera de oponerse a las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.

El cruce de declaraciones entre Feijóo y Sánchez surgió tras varios debates previos en la misma sesión del Congreso, que incluyeron las consecuencias de los accidentes de Adamuz y Gelida. En este contexto, el caso de Móstoles se instaló en la agenda política nacional, con la denuncia de la exconcejala como catalizador e intensificando las demandas de responsabilidades dentro del principal partido de la oposición en la Comunidad de Madrid.

La denuncia de acoso, presentada tras la salida de la exedil de las filas populares, se acompaña de alegaciones sobre falta de apoyo institucional, lo que ha sido contestado desde la dirección del PP madrileño al reafirmar su confianza en Manuel Bautista. El respaldo explícito y público a la continuidad del alcalde subraya la estrategia del PP de sostener la presunción de inocencia y la necesidad de pruebas concluyentes antes de actuar con expulsiones o dimisiones en cargos relevantes.

Las declaraciones cruzadas entre ambos líderes han reavivado el debate sobre la gestión y la responsabilidad política frente a denuncias de este tipo. El medio detalló cómo los planteamientos de gobierno responsable y transparencia han sido esgrimidos tanto por el Ejecutivo como por los portavoces del PP, enmarcando la discusión dentro de las prioridades y retos del escenario político español.

El pulso parlamentario evidencia tensiones crecientes en torno al tratamiento institucional de casos de acoso, la respuesta de los partidos a las denuncias internas y el uso político de estas controversias en el enfrentamiento entre el gobierno y la principal fuerza de la oposición.