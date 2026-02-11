Espana agencias

Podemos critica a Sánchez "falta de autocrítica" en el accidente de Adamuz y pide "renacionalizar" el sector ferroviario

Ione Belarra responsabiliza al presidente por no ofrecer respuestas concretas tras el siniestro de Córdoba, exige debatir el control público de los trenes y critica la falta de transparencia oficial ante las denuncias previas de sindicatos y trabajadores

Las denuncias previas de los trabajadores ferroviarios y los avisos de los sindicatos sobre los riesgos existentes constituyeron uno de los principales ejes en la intervención de Ione Belarra en el Congreso tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 46 personas. La secretaria general de Podemos, según reportó el medio, instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ofrecer explicaciones más detalladas y a asumir responsabilidad política ante el siniestro, subrayando la necesidad de abrir un debate sobre la gestión y control público del sistema ferroviario.

Durante la comparecencia de Sánchez frente al Pleno del Congreso –convocada para explicar el contexto y las causas del accidente ferroviario–, Belarra puntualizó que el mandatario presentó numerosas declaraciones pero no aportó novedades significativas. Según consignó el medio, la diputada señaló que las víctimas y la ciudadanía merecen conocer las circunstancias exactas del siniestro y recibir certezas sobre las políticas que el Ejecutivo tiene previsto implementar para evitar que incidentes similares se repitan.

En el transcurso de su intervención, Belarra rechazó los discursos de PP y Vox, a quienes acusó de oportunismo y de tratar la tragedia como un recurso político. No obstante, enfatizó que la actitud del Gobierno, caracterizada por una “falta de autocrítica” tanto en Sánchez como en el ministro de Transportes, Óscar Puente, fomenta el descontento social. Según relató el medio, la líder de Podemos calificó como "triste" que haya sido necesario un fatal accidente con tal número de víctimas para que se escuchen públicamente las advertencias formuladas por los empleados del sector, quienes venían alertando sobre posibles fallos y resaltando el impacto negativo que producen las subcontrataciones en las tareas de mantenimiento.

De acuerdo con lo publicado, Belarra resaltó que las denuncias de los sindicatos habían advertido tanto sobre la saturación de las líneas de alta velocidad, como por el aumento en el número de unidades circulando sin que se incrementase proporcionalmente la inversión en mantenimiento. Además, la secretaria general de Podemos recriminó al Ejecutivo por no haber actuado ante estos avisos reiterados de los representantes de los trabajadores y los sindicatos.

En este sentido, la dirigente de Podemos reclamó la apertura de un “debate de fondo” acerca del modelo ferroviario vigente en España y la pertinencia de dejar sectores estratégicos, como el transporte ferroviario, bajo gestión privada. Tal como reportó el medio, para Belarra resulta fundamental revertir la liberalización de la alta velocidad y finalizar con las externalizaciones en el sector ferroviario. Propuso, en ese contexto, aumentar la financiación especialmente en las líneas de media y larga distancia ferroviaria.

Dentro de su discurso, la líder de Podemos afirmó que el acceso al tren debe concebirse como un derecho básico, más allá de su consideración actual como un lujo o un servicio accesorio, e incluso planteó la posibilidad de que el transporte ferroviario sea gratuito. Según informó el medio, Belarra reiteró que la formación política presionará por la “renacionalización” completa del sector ferroviario, argumentando que la gestión pública es la vía adecuada para garantizar el servicio y responder a las demandas ciudadanas.

En el plano internacional, la intervención de Belarra también incluyó críticas a la política exterior abordada por Sánchez durante la misma comparecencia. Según recogió el medio, la secretaria general de Podemos expuso que el presidente del Gobierno defendió principios democráticos en su discurso, aunque –citando textualmente– consideró que “se le ha llenado la boca hablando de democracia” sin describir como “intervención ilegal” la actuación de Estados Unidos en Venezuela. Belarra censuró lo que calificó como una actitud hipócrita por parte del mandatario, acusando a Sánchez de aplicar un doble rasero y de impartir “lecciones” democráticas a otros países mientras realiza visitas oficiales a Emiratos Árabes Unidos, al que definió como una “dictadura real” y una “monarquía absoluta” con vulneraciones sistemáticas de derechos.

El medio también consignó que Podemos mantiene su postura de rechazo absoluto ante la propagación de desinformación y bulos, así como frente a la “mezquindad” de la oposición en la utilización política de un drama como el ocurrido en Adamuz. No obstante, la formación manifestó que la responsabilidad institucional exige una respuesta transparente y comprometida del Gobierno para esclarecer los hechos, adoptar medidas correctivas y debatir sobre el modelo de gestión ferroviaria que, según su diagnóstico, debe regresar al control íntegro del Estado y asegurar la protección de intereses sociales por encima de los económicos.

