Liberum abrirá las comparecencias de las víctimas en la comisión de la dana de Les Corts

Durante dos jornadas en Les Corts Valencianes serán escuchados afectados y organizaciones, según la agencia EFE, en sesiones que combinan intervenciones vecinales y particulares para abordar relatos y demandas derivadas del desastre meteorológico del 29 de octubre

Entre los ciudadanos convocados, solo una persona figura como compareciente particular en un proceso donde la mayoría corresponde a asociaciones, según consignó la agencia EFE. El programa de las audiencias de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024 prevé escuchar no solo a vecinos afectados, sino también a distintos colectivos vinculados al desastre meteorológico. De acuerdo con la información de EFE, la programación se distribuye en dos jornadas, los días 23 y 24 de febrero, con sesiones tanto en horario matutino como vespertino, y un orden de participación determinado por el registro oficial de solicitudes recibidas.

El primer día, 23 de febrero, las comparecencias se iniciarán a las 10:30 de la mañana con la intervención de Liberum. EFE reportó que a las 11:45 está prevista la intervención de la asociación SOS Desaparecido, y la sesión matutina concluirá a las 13:00 con la participación de la Asociación de Damnificados por la dana Alfafar/Horta Sur. Por la tarde, desde las 16:00, la ronda de intervenciones retomará con la asociación Tots a una Veu y continuará con la Asociación de Vecinos Ecos del Agua de Benetússer. Cada participante dispondrá de quince minutos para su exposición, con opción de ampliar el tiempo siete minutos más. Posteriormente, podrán responder preguntas de los grupos parlamentarios durante tres minutos adicionales. EFE detalló que las normas para las intervenciones de los ciudadanos particulares prevén el mismo tiempo de exposición principal, seguido del turno de réplica.

La dinámica se repetirá el 24 de febrero, cuando la sesión matinal abrirá con la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O a las 10:30, seguido de la Associació Víctimes de la Dana 29 d’octubre a las 11:45 y el colectivo Solo Pueblo Salva Pueblo, que testificará a las 13:00. En el bloque de la tarde, la asociación Unión del Pueblo 29 tomará la palabra a partir de las 16:00, mientras que Juan José Monrabal Ibáñez cerrará la secuencia de comparecencias ante la comisión, destacando como el único representante individual en la lista. Tal como publicó EFE, en total se contemplan nueve asociaciones y un ciudadano compareciente en cinco turnos diarios que equilibran presencias matutinas y vespertinas.

La finalidad de estas audiencias, puntualizó EFE, consiste en recabar los testimonios de damnificados y asociaciones para analizar las distintas consecuencias humanas y materiales derivadas de la dana del 29 de octubre. Los participantes presentarán sus relatos y demandas ante los miembros del Parlamento autonómico, quienes buscan reconstruir una visión integral de los hechos y evaluar la respuesta institucional desplegada ante la emergencia. Los colectivos citados para testificar agrupan tanto a vecinos organizados como a asociaciones integradas por víctimas directas del fenómeno meteorológico, lo que contribuye a reflejar la diversidad de daños y experiencias.

Según consignó la agencia EFE, el formato estructurado de la comisión de investigación en Les Corts aspira a garantizar igualdad de condiciones en el acceso de los distintos afectados y representantes sociales para exponer sus puntos de vista, en función del orden de registro y conforme a los requisitos establecidos para la comparecencia. La normativa procesal documentada por EFE especifica los tiempos de intervención, derecho a réplica y el procedimiento para atender las solicitudes, lo que permite que las sesiones avancen de manera ordenada y transparente.

Las comparecencias forman parte del proceso iniciado en Les Corts Valencianes para esclarecer los hechos relacionados con el episodio de lluvias intensas y sus consecuencias en la Comunidad Valenciana. El objetivo central señalado por EFE es obtener información directa de quienes vivieron el fenómeno meteorológico, recopilar las demandas ciudadanas en torno a la gestión del evento y documentar los efectos de la dana desde diferentes ópticas asociativas e individuales, abarcando así tanto los aspectos materiales como aquellos de carácter humano.

