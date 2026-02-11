El PSOE y el Gobierno descartan la abstención en Extremadura para investir a Guardiola

(Actualiza la NA3352 con declaraciones de los ministros Isabel Rodríguez y Carlos Cuerpo)

Madrid, 11 feb (EFE).- Ni en el PSOE ni en el Gobierno se plantean una abstención de los diputados socialistas en la Asamblea de Extremadura para que la popular María Guardiola pueda ser investida presidenta sin necesitar los votos de Vox.

Fuentes de Ferraz han confirmado a EFE este miércoles que no barajan ese escenario, después de que el PP haya mostrado su preferencia por que el PSOE o Vox se abstengan para facilitar la investidura de Guardiola, frente a una eventual coalición con el partido de Santiago Abascal.

"Abstención, en absoluto", ha afirmado en los pasillos del Congreso la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Tras preguntar a Guardiola por qué convocó unas elecciones "innecesarias", ya que el PSOE le ofreció su apoyo para que la comunidad tuviera unos presupuestos, Rodríguez ha recalcado que la responsabilidad "es solo y exclusivamente del PP y de la señora Guardiola".

En la misma línea ha respondido a los periodistas el ministro de Economía, el extremeño Carlos Cuerpo, quien ha recordado que el PP apostó en un principio por pactar y gobernar con Vox. "Como decimos en mi tierra, en el pecado llevamos la penitencia", ha ironizado sobre la propuesta de una abstención socialista cuando la negociación se ha complicado.

Los socialistas aseveran que su formación es la alternativa a la derecha y no su muleta y piden a Guardiola ser consecuente tras apostarlo todo a un acuerdo con la ultraderecha.

Las fuentes han recordado que antes de que se convocaran las elecciones en la región, así como en Aragón por falta de presupuestos, los socialistas ofrecieron negociar para aprobar las cuentas y el PP se negó. EFE