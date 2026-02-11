Espana agencias

El Athletic aprieta y la Real amaga en una intensa primera parte en San Mamés (0-0)

Bilbao, 11 feb (EFE).- El Athletic Club y la Real Sociedad empatan sin goles al descanso del partido de ida de semifinales de Copa del Rey que les enfrenta en Bilbao, tras una intensa primera parte que cumplió el guion previsto, con el equipo rojiblanco llevando la iniciativa aunque el blanquiazul tuvo las llegadas más claras.

Por parte rojiblanca, la mejor oportunidad llegó en el 21 en un centro de Lekue cabeceado por Gorka Guruzeta en una excelente posición, pero demasiado centrado y a las manos de Remiro. Más nítida fue la que dispuso Pablo Marín (m.25) en un mano a mano con Padilla en el que se lució el portero local enviando la pelota a córner o la de Jon Martín de cabeza a centro de Soler que también rechazó Padilla (m.35). EFE

