Aena debatirá la propuesta del DORA III el 17 de febrero en un consejo extraordinario

Madrid, 11 feb (EFE).- El gestor de los aeropuertos españoles, Aena, debatirá la propuesta de su Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, con una inversión de 13.000 millones de euros, en un consejo extraordinario que celebrará el próximo 17 de febrero.

Fuentes próximas a la compañía han informado a EFE del debate y previsible aprobación de este DORA III, documento que incluye las inversiones propuestas para los aeropuertos de España que gestiona (todos salvo el de Murcia), así como los estándares de seguridad y de calidad, los pronósticos de tráfico y la senda tarifaria que cobran a las aerolíneas.

La propuesta de inversiones del DORA rozará los 10.000 millones de euros de inversión regulada, más otros 3.000 millones ligados a la actividad comercial.

La inversión es sustancialmente superior a la del DORA II, ahora vigente, porque recoge un programa de renovación y modernización de aeropuertos tras dos décadas con bajos niveles de inversión.

Ese volumen de inversión permitió a Aena congelar en los diez años anteriores las tarifas en términos nominales y una descenso en términos reales.

Las aerolíneas calculan que el tráfico aéreo podría crecer en España un 3,6 % anual entre 2027 y 2031 hasta más de 400,8 millones de pasajeros, lo que permitiría bajar las tasas aeroportuarias y ejecutar el plan de inversiones de Aena.

Según ha explicado la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) en un comunicado este miércoles estas previsiones de tráfico avalan su tesis de que es compatible el programa inversor de Aena con una bajada de tasas aeroportuarias y un retorno de rentabilidad adecuado para el gestor.

Las tarifas de Aena han subido este 2026 una media del 6,44 % de las tarifas de Aena, que sitúa el ingreso máximo por pasajero ajustado en 11,02 euros (0,68 euros más).

Durante los periodos regulatorios de 2017 a 2021 y de 2022 a 2025, las tarifas permanecieron estables o bajaron de un ejercicio a otro, salvo de 2023 a 2024, cuando subieron un 4,09 %.

Para el periodo del DORA III Aena propondrá un crecimiento de las tarifas aeroportuarias con un aumento "moderado" y menor que el de este 2026. EFE

