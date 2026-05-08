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Prizmic, el "gran luchador" que tumba a Djokovic en su regreso a Roma

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Carlos Expósito

Roma, 8 may (EFE).- "Es difícil hablar ahora, siento un gran respeto por Novak, mi gran ídolo", dijo emocionado el joven Dino Prizmic tras eliminar al serbio Djokovic, después de dar un recital de coraje y honor que le permitió dar la campanada y avanzar a dieciseisavos acabando en la pista con el 'Career Golden Master'.

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El croata no podía creerlo. Había derrotado al gigante serbio en su regreso a la tierra batida romana tras un año de ausencia, plantándole cara al 40 veces campeón de Masters 1.000 (y 24 veces ganador de Grand Slam), además del único jugador en conquistar, en dos ocasiones, los nueve torneos del circuito. Y, sobre todo, había tumbado a su referente desde pequeño.

Djokovic solo podía sonreír, darle un sentido abrazo y reconocerle el trabajo. El serbio admitió después del duelo entre ambos que el croata es "un gran luchador" y que jugó a un nivel muy alto. Todo un sueño para el croata.

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No era la primera vez que se enfrentaba a su modelo. En el Abierto de Australia de 2024, cuando disputó su primer cuadro final de un Grand Slam tras superar la fase previa, Prizmic forzó a Djokovic a un partido de cuatro sets, en el que el serbio necesitó más de cuatro horas para imponerse.

Ese fue un primer aviso. Aquel encuentro marcó su primera experiencia ante un rival del top-10 y evidenció su madurez competitiva.

Y este viernes, Prizmic protagonizó un duelo en el que no dio una bola por perdida. Su defensa sólida y su capacidad para responder con eficacia a los golpes del número 4 del mundo hicieron al Foro Itálico levantarse de sus asientos.

Durante 2025 mantuvo su crecimiento con resultados consistentes en el circuito Challenger, ganó dos títulos en esa categoría -en Zagreb y Bratislava-, encadenando una racha de catorce victorias consecutivas, y alcanzó sus primeros cuartos de final en un torneo ATP 250 en Umag, como local.

El joven de 20 años, nacido en la ciudad costera de Split, en Croacia, siempre dejó señales de su potencial. Antes, en 2023, conquistó el título júnior de Roland Garros al imponerse en la final al boliviano Juan Carlos Prado; un año después, disputó el primer cuadro final de Grand Slam, en el que se enfrentó al serbio.

Pero esta temporada confirmó su progresión. En el Masters 1.000 de Madrid, procedente de la fase previa, eliminó a Matteo Berrettini en primera ronda y a Ben Shelton en la segunda, logrando el primer triunfo de su carrera ante un top-10 y alcanzando por primera vez la tercera ronda de un Masters 1.000.

El ranking solo es una muestra de su crecimiento progresivo. Entró en el top 200 en agosto de 2023 y no fue hasta hace un mes, tres años después, cuando entró en el top 100. Ahora, le espera el francés Ugo Humnert, número 33, en dieciseisavos de final, donde tratará de sellar su mejor posición hasta la fecha tras dar la sorpresa en la capital italiana. EFE

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