García compensa al descanso el autogol de Toljan y el de Budimir; Herrera, expulsado (2-2)

Valencia, 8 may (EFE).- El levantinista Víctor García empató con un doblete el 0-2 que marcó Osasuna en los primeros once minutos de partido con un autogol de Jeremy Toljan y otro del croata Ante Budimir en una primera parte loca que se cerró con la expulsión del portero visitante Sergio Herrera.

El central alemán del Levante se marcó en propia puerta en el minuto dos de partido al intentar rechazar un centro sin mucho peligro de Osasuna y Budimir puso en el minuto 11 el segundo tras otro desajuste defensivo, pero García empató el choque en los minutos 35 y 37. Ya en la prolongación Herrera fue expulsado con roja directa después de tocar con la mano el balón casi en el mediocampo tras una mala salida. EFE

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