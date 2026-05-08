Identifican en Cataluña un nuevo contacto del brote de hantavirus

Madrid, 08 may (EFE).- Las autoridades sanitarias han identificado un nuevo contacto relacionado con el brote de hantavirus, que según precisa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), es una mujer que vive en Cataluña no tiene síntomas y que viajó en el mismo avión de la neerlandesa fallecida. EFE
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