Identifican en Cataluña un nuevo contacto del brote de hantavirus

Madrid, 08 may (EFE).- Las autoridades sanitarias han identificado un nuevo contacto relacionado con el brote de hantavirus, que según precisa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), es una mujer que vive en Cataluña no tiene síntomas y que viajó en el mismo avión de la neerlandesa fallecida. EFE

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