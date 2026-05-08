90-94. El campeón baja de la nube al Zalgiris en la prórroga y estará en la Final Four

Madrid, 8 may (EFE).- El Fenerbahce, vigente campeón de la Euroliga, logró una sufrida victoria tras imponerse en la prórroga al Zalgiris Kaunas por 90-94 para cerrar la serie de cuartos de final de los 'playoff' con 3-1 y certificar su clasificación para la Final a Cuatro de Atenas, donde se verá las caras en semifinales con el Olympiacos.

Después de un partido agónico que se marchó a la prórroga, el conjunto de Saras Jasikevicius supo sobreponerse a las dificultades, contrarrestó el doble doble de Sylvian Francisco (23 puntos y 11 asistencias) y resolvió la eliminatoria en el alargue con una gran actuación de Horton Tucker (21 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración) y de Khem Birch, MVP del encuentro (21 puntos, 13 rebotes y 31 de valoración).

PUBLICIDAD

Se alzó el telón del segundo encuentro en el Zalgirio Arena, el cuarto de la serie, con los turcos apuntándose la primera ventaja (0-7) ante un Zalgiris algo frío que tardó más de tres minutos en anotar y que lo hizo valiéndose de una técnica señalada a Jasikevicius que convirtió Williams-Goss.

Tras unos primeros compases algo accidentados, que Tarik Biberovic aprovechó para clavar un par de triples, el cuadro de Tomas Masiulis encontró buenas secuencias de juego que le permitieron neutralizar el desequilibrio inicial para marcharse al término del primer asalto cinco abajo (20-25).

PUBLICIDAD

El alemán Maodo Lo inauguró el segundo cuarto con un triplazo para colocar al Zalgiris a tan solo dos puntos, una distancia que los locales, a pesar de gozar de sucesivas oportunidades, no fueron capaces rebajar. Los lituanos, que pagaron la sequía inicial de Francisco (1/7 en tiros de campo), hicieron un esfuerzo colectivo para igualar las prestaciones de su rival y firmar la primera parte más equilibrada de la serie (42-47).

Tras el paso por vestuarios, el base francés de Zalgiris marcó el punto de inflexión del encuentro al anotar desde el 6,75 para romper una sucesión de malos ataques, agitar de nuevo el partido y poner en pie a un Zalgirio Arena totalmente volcado con su equipo.

PUBLICIDAD

El Fenerbahce, sostenido por un inspirado Khem Birch, vio cómo los lituanos completaban un parcial de 11-0 con cinco puntos de Tubelis, héroe local en el tercer partido, y un nuevo triple de Francisco para ponerse por primera vez por delante en luminoso a falta de cinco minutos y medio.

El combinado turco, que desperdició puntos vitales desde el tiro libre (19/28), sufrió en carne propia la metamorfosis de un Sylvian Francisco desatado desde el perímetro que acertó en los momentos decisivos del tercer cuarto para mantener abierto el partido y permitir al Zalgiris llegar por delante al último periodo (62-61).

PUBLICIDAD

Un gran triple de Wade Baldwin igualaba el luminoso a seis minutos y medio para el final, pero la réplica inmediata de un sangrante Edgaras Ulanovas puso de nuevo al Fenerbahce a remolque. El choque entró en el último minuto con el marcador igualado (76-76) y con todo por decidir.

Una canasta revisada de Dustin Sleva puso dos arriba a Zalgiris a falta de 39 segundos. Baldwin mandó al hierro un triple que él mismo palmeó para colocar el 78-78. Francisco anotó dos tiros libres, dejándole a Fenerbahce dos abajo y con cinco segundos para jugar la última posesión.

PUBLICIDAD

Tras el tiempo muerto de Jasikevicius, los turcos emplearon su última carta con una canastón de Baldwin tras penetrar entre tres oponentes para colocar a falta de 1.2 segundos el 80-80 con el que el partido se fue a la prórroga.

Ya en el alargue, un triple de Melli dio ventaja al Fenerbahce, que aprovechó los malos ataques de los lituanos para firmar un 8-0 que tuvo a Khem Birch y Horton Tucker como protagonistas (82-88). Cuando todo parecía perdido cuando un triple de Franisco y otro de Ulanovas dejaron a dos al Zalgiris a falta de medio minuto (90-92).

PUBLICIDAD

Pero Horton Tucker no perdonó, convirtió dos tiros libres y elevó la distancia a cuatro, colocando el definitivo 90-94 con el que el campeón le dio la vuelta al partido para resolver la eliminatoria y certificar su pase a la Final a Cuatro, donde ya esperan el Olympiacos y el Real Madrid. EFE