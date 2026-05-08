Espana agencias

90-94. El campeón baja de la nube al Zalgiris en la prórroga y estará en la Final Four

Guardar
Google icon

Madrid, 8 may (EFE).- El Fenerbahce, vigente campeón de la Euroliga, logró una sufrida victoria tras imponerse en la prórroga al Zalgiris Kaunas por 90-94 para cerrar la serie de cuartos de final de los 'playoff' con 3-1 y certificar su clasificación para la Final a Cuatro de Atenas, donde se verá las caras en semifinales con el Olympiacos.

Después de un partido agónico que se marchó a la prórroga, el conjunto de Saras Jasikevicius supo sobreponerse a las dificultades, contrarrestó el doble doble de Sylvian Francisco (23 puntos y 11 asistencias) y resolvió la eliminatoria en el alargue con una gran actuación de Horton Tucker (21 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración) y de Khem Birch, MVP del encuentro (21 puntos, 13 rebotes y 31 de valoración).

PUBLICIDAD

Se alzó el telón del segundo encuentro en el Zalgirio Arena, el cuarto de la serie, con los turcos apuntándose la primera ventaja (0-7) ante un Zalgiris algo frío que tardó más de tres minutos en anotar y que lo hizo valiéndose de una técnica señalada a Jasikevicius que convirtió Williams-Goss.

Tras unos primeros compases algo accidentados, que Tarik Biberovic aprovechó para clavar un par de triples, el cuadro de Tomas Masiulis encontró buenas secuencias de juego que le permitieron neutralizar el desequilibrio inicial para marcharse al término del primer asalto cinco abajo (20-25).

PUBLICIDAD

El alemán Maodo Lo inauguró el segundo cuarto con un triplazo para colocar al Zalgiris a tan solo dos puntos, una distancia que los locales, a pesar de gozar de sucesivas oportunidades, no fueron capaces rebajar. Los lituanos, que pagaron la sequía inicial de Francisco (1/7 en tiros de campo), hicieron un esfuerzo colectivo para igualar las prestaciones de su rival y firmar la primera parte más equilibrada de la serie (42-47).

Tras el paso por vestuarios, el base francés de Zalgiris marcó el punto de inflexión del encuentro al anotar desde el 6,75 para romper una sucesión de malos ataques, agitar de nuevo el partido y poner en pie a un Zalgirio Arena totalmente volcado con su equipo.

El Fenerbahce, sostenido por un inspirado Khem Birch, vio cómo los lituanos completaban un parcial de 11-0 con cinco puntos de Tubelis, héroe local en el tercer partido, y un nuevo triple de Francisco para ponerse por primera vez por delante en luminoso a falta de cinco minutos y medio.

El combinado turco, que desperdició puntos vitales desde el tiro libre (19/28), sufrió en carne propia la metamorfosis de un Sylvian Francisco desatado desde el perímetro que acertó en los momentos decisivos del tercer cuarto para mantener abierto el partido y permitir al Zalgiris llegar por delante al último periodo (62-61).

Un gran triple de Wade Baldwin igualaba el luminoso a seis minutos y medio para el final, pero la réplica inmediata de un sangrante Edgaras Ulanovas puso de nuevo al Fenerbahce a remolque. El choque entró en el último minuto con el marcador igualado (76-76) y con todo por decidir.

Una canasta revisada de Dustin Sleva puso dos arriba a Zalgiris a falta de 39 segundos. Baldwin mandó al hierro un triple que él mismo palmeó para colocar el 78-78. Francisco anotó dos tiros libres, dejándole a Fenerbahce dos abajo y con cinco segundos para jugar la última posesión.

Tras el tiempo muerto de Jasikevicius, los turcos emplearon su última carta con una canastón de Baldwin tras penetrar entre tres oponentes para colocar a falta de 1.2 segundos el 80-80 con el que el partido se fue a la prórroga.

Ya en el alargue, un triple de Melli dio ventaja al Fenerbahce, que aprovechó los malos ataques de los lituanos para firmar un 8-0 que tuvo a Khem Birch y Horton Tucker como protagonistas (82-88). Cuando todo parecía perdido cuando un triple de Franisco y otro de Ulanovas dejaron a dos al Zalgiris a falta de medio minuto (90-92).

Pero Horton Tucker no perdonó, convirtió dos tiros libres y elevó la distancia a cuatro, colocando el definitivo 90-94 con el que el campeón le dio la vuelta al partido para resolver la eliminatoria y certificar su pase a la Final a Cuatro, donde ya esperan el Olympiacos y el Real Madrid. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

35-32. El Horneo Alicante supera al Ademar León y sella la permanencia

Infobae

0-1. El Deportivo es superior al Cádiz y gana con gol de Stoichkov

Infobae

Benzema sigue ampliando su palmarés en Arabia

Infobae

32-26. El Bera Bera se deshace del Valladolid y se medirá al Elda en semifinales

Infobae

Prizmic, tras eliminar a Djokovic: "La sensación es increíble"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Putin abre la puerta al diálogo con la UE por la guerra de Ucrania: Bruselas debe dar el primer paso y cuenta con el visto bueno de Zelenski

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

ECONOMÍA

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

DEPORTES

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento

Tchouaméni como si nada: entrena con normalidad un día después del altercado con Valverde y apunta al Clásico

El Bournemouth aparta al futbolista español Alex Jiménez tras salir a la luz unos chats con una chica que asegura tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”