Abren pieza separada de acción popular por las personaciones en el siniestro de Adamuz

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número dos, que investiga el trágico siniestro ferroviario de Adamuz, ha acordado abrir una pieza separada de acción popular con el fin de resolver sobre la admisión de las personaciones de entidades, partidos políticos y asociaciones --personas jurídicas privadas-- como acusación popular.

Según recoge la diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se unen a dicha pieza separada hasta ocho escritos, que corresponden al Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias; Iustitia Europa; Vox, con solicitud de medidas cautelares y presentación de querella, por la que se han incoado diligencias previas del juzgado, las cuales se acumularán a esta pieza separada.

También están el escrito de la Asociación Hazteoir.org, con la personación, así como la querella presentada, por la que se han incoado diligencias previas, que se acumularán a esta pieza separada; el escrito de personación del Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf); de la Asociación 'Víctimas de los Políticos'; de la Asociación Liberum, con la personación y transformación de la denuncia en querella que ha dado lugar a diligencias previas, y de Alternativa Ferroviaria (Alferro), con querella.

Igualmente, con carácter previo a resolver sobre la admisión de las personaciones como acusaciones populares, se requiere a las partes para que subsanen distintos requisitos formales en el plazo de diez días. Una vez subsanados, se resolverá sobre la prestación de fianza.

Además, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, ha recibido hasta hace una semana un total de 14 denuncias de víctimas del accidente, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tras haberse incorporado la nueva jueza titular, el órgano judicial está pendiente de pronunciarse de las distintas cuestiones planteadas.

PETICIONES DE LAS PARTES

Al respecto, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal de Instancia que se acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente ferroviario. Desde el Ministerio Público han propuesto que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos "sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos".

Asimismo, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Instancia que las cajas negras de los dos trenes del suceso se abran ante las juezas que llevan la investigación. El primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

La Guardia Civil, además, ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes. También se da cuenta a la autoridad judicial de otros elementos como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo 18 a las 19,45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con el tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio "especializado en tratamiento de material metalúrgico" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas también en presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF, dado que son un elemento clave tanto para la investigación judicial como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.