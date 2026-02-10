Espana agencias

La Audiencia Provincial archiva la causa contra Cerdán por presunto falso testimonio en la 'comisión Koldo' del Senado

El tribunal de Madrid rechaza la denuncia de Hazte Oír contra el exdirigente socialista, al considerar que no hay infracción y que mentir puede ser un mecanismo legítimo de autodefensa ante una posible imputación futura según la resolución judicial

Guardar

Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid señalaron en su resolución que el uso de información falsa puede constituir una estrategia válida de defensa para una persona que anticipa una posible imputación penal futura. Esta apreciación jurídica se realizó en el marco del caso que involucró a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, sobre quien recaía una denuncia de presunto falso testimonio durante su declaración ante la comisión de investigación del Senado sobre el denominado ‘caso Koldo’. El auto judicial, según detalló Europa Press, desestima la demanda interpuesta por la asociación Hazte Oír por falta de relevancia penal en los hechos analizados.

La decisión, adoptada el martes y difundida por Europa Press, responde al recurso presentado por la Fiscalía, al cual se adhirió la representación de Cerdán. La querella, aceptada inicialmente en octubre, argumentaba que Cerdán había incurrido en declaraciones sustancialmente falsas en la comisión de investigación desarrollada el 30 de abril de 2024 en la Cámara Alta. Hazte Oír fundamentó su acusación en las contradicciones entre el testimonio de Cerdán y los datos recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según informó la misma fuente.

El tribunal, en su auto, concluyó que exigir que el testigo diga la verdad en casos donde esa veracidad puede comprometerlo penalmente obligaría a la persona a renunciar a su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, derechos que, según la resolución, deben prevalecer. El documento al que tuvo acceso Europa Press subraya que, con base en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, quien declara en un procedimiento judicial con conocimiento de que posteriormente podrá ser investigado, y emplea la mentira como método de protección, no incurre en delito de falso testimonio. Esto se justifica en el derecho constitucional a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable; la carencia de veracidad se interpreta así como una manifestación de este derecho a no autoinculparse.

La investigación original surgió tras la intervención de Cerdán ante la comisión del Senado, donde fue consultado respecto a posibles contactos y relaciones empresariales entre 2021 y 2023 con Koldo García, exasesor ministerial implicado en la adquisición de mascarillas durante la pandemia y asociado a diversas gestiones administrativas. En particular, el cuestionario planteaba interrogantes sobre su conocimiento o implicación en acciones de intermediación o en beneficios empresariales de terceros, explicitando preguntas como: “¿Contactó con Koldo García de 2021 a 2023?”, “¿Tenía conocimiento de que ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas?”, “¿Dio instrucciones a esta persona para beneficiar a determinadas empresas?” y “¿Tuvo relación empresarial, directa o indirecta, con Koldo García a través de terceros o sociedades interpuestas?”. Ante cada una de estas cuestiones, Cerdán respondió de manera negativa, postura que se encontraba en discordancia con datos recopilados por la investigación policial.

Según la información recogida por Europa Press, el informe de la UCO apuntaba a la existencia de comunicaciones y relaciones entre Cerdán y García durante el periodo en cuestión, así como a un posible conocimiento por parte de Cerdán de actividades de intermediación que habrían proporcionado beneficios a empresas a través de la adquisición de material sanitario. Estos elementos motivaron la decisión inicial de la jueza de la plaza 24 del Tribunal de Instancia de Madrid, que citó a Cerdán para declarar en febrero, aunque posteriormente pospuso la audiencia hasta el 24 de marzo, en espera de la resolución de la Audiencia Provincial.

El auto dado a conocer el martes declara la inadmisión de la querella y decreta el cierre definitivo de la investigación, eliminando así cualquier procedimiento judicial pendiente sobre la presunta falsedad de las declaraciones de Cerdán en el ámbito de la comisión parlamentaria. Los jueces insistieron en que, en situaciones donde existe riesgo de implicación penal del compareciente, la exigencia de veracidad limitaría de modo inaceptable los derechos básicos de defensa del ciudadano, tal como lo establece la doctrina del Tribunal Supremo.

La argumentación jurídica de la Audiencia Provincial fue recogida por Europa Press, indicando que el tribunal valoró la ausencia de relevancia penal en los hechos y otorgó preeminencia a las garantías constitucionales de presunción de inocencia y de autodefensa. En el contexto del procedimiento, la decisión de la Fiscalía de rechazar la querella fue avalada por el tribunal, terminando así el proceso iniciado tras la denuncia de Hazte Oír respecto a la intervención de Cerdán en la investigación del llamado ‘caso Koldo’.

Temas Relacionados

Audiencia Provincial de MadridSantos CerdánHazte OírPSOEMadridSenadoFalso testimonioCaso KoldoFiscalíaTribunal SupremoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

PP recuerda a Vox que Rivera también soñó con 'sorpasso' y le aconseja "aprovechar la oportunidad" para echar a Sánchez

La portavoz popular insta a Vox a sumar apoyos de cara a un posible relevo en el Ejecutivo, subrayando que los resultados recientes reflejan un claro rechazo a la izquierda según los electores, quienes priorizan el cambio impulsado por la derecha

PP recuerda a Vox que

Los Comunes defienden que el proyecto de coalición progresista es "abierto" y esperan consolidarlo

La líder de los Comuns subraya que su alianza con otras fuerzas de izquierda busca ampliar el espacio político alternativo, defendiendo la inclusión de nuevas formaciones y el trabajo colectivo para fortalecer el proyecto en las próximas elecciones generales

Los Comunes defienden que el

El sector mayoritario de Compromís se desvincula de la reconstrucción de Sumar y solo explorará alianzas electorales

La principal corriente de la formación valenciana rechaza implicarse en los planes de unidad impulsados por Sumar e IU en el ámbito progresista estatal, mientras otro sector apuesta por mayor contribución en esa reorganización antes de las elecciones de 2027

El sector mayoritario de Compromís

Podemos rechaza formar parte de la nueva coalición que impulsa Sumar y marca distancias con el proyecto de Díaz

Ione Belarra critica que la iniciativa política en marcha excluye sus planteamientos, enfatiza su desacuerdo con la estrategia y acusa a otros partidos de impulsar una operación que dificulta la unidad para frenar el avance de la extrema derecha

Podemos rechaza formar parte de

Prisión provisional para el detenido por disparar a un agente de la Policía Local de Jerez de los Caballeros (Badajoz)

El juzgado acuerda encerrar sin fianza al sospechoso de atacar con arma de fuego a un miembro de las fuerzas de seguridad en Brovales, tras una discusión familiar que desencadenó su detención, ante riesgo de fuga y reincidencia

Prisión provisional para el detenido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián reivindica su alianza de

Rufián reivindica su alianza de izquierdas sin renunciar a la autodeterminación: “Representar a alguien de Algeciras no me hace menos independentista”

Vox anuncia que no investirá a María Guardiola como presidenta de Extremadura: “No ha entendido el mandato de las urnas”

El PP justifica sus pactos con Vox normalizando las discrepancias: “He discutido en multitud de ocasiones con mis hermanos, pero siguen siendo mis hermanos”

Estados Unidos vuelve a cuestionar que España cumpla con la OTAN sin elevar el gasto en defensa: “Enséñenos a todos cómo hacerlo”

Las primeras multas por no utilizar la baliza V16 ya están llegando: este es el precio que deberás pagar

ECONOMÍA

Adif quiere abrir la alta

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

Cenar en San Valentín será un 20% más caro: el precio medio rondará los 31 euros por persona

Uber anuncia la llegada a España de vehículos sin conductor en 2026

La prestación universal por hijo que propone el Gobierno otorgará hasta 200 euros a las familias con menores a su cargo

Telefónica vende el 100% de su filial en Chile por más de 1.030 millones de euros

DEPORTES

Siguen las malas noticias para

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después

Qué está pasando con las medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno: el deterioro precoz de las preseas hace saltar las alarmas

Así es el Estadio BBVA, el escenario donde debutará Túnez en el Mundial 2026: nuevo césped y un sistema de oxigenación para mantener el terreno a punto