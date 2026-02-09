Espana agencias

Feijóo pide a Abascal responsabilidad y le avisa que los españoles "castigarán" a Vox si se convierte en "un muro"

Alberto Núñez Feijóo exige que Vox facilite la formación de gobierno en Aragón y advierte que una actitud de bloqueo provocará rechazo social, remarcando la diferencia entre ambas fuerzas e instando a evitar errores recientes según palabras suyas

Durante su discurso ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo planteó que es un hecho evidente que el PP y Vox son formaciones diferentes y no pueden coincidir en todos los puntos, pero aseguró que existen áreas de coincidencia que permitirían avanzar en acuerdos. A partir de esa afirmación, el dirigente nacional del PP enfocó su mensaje en exigir responsabilidad a Vox con respecto a la gobernabilidad en Aragón. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Feijóo recalcó la importancia de evitar bloqueos que impidan la formación de un ejecutivo presidido por Jorge Azcón en la mencionada comunidad autónoma, tras la victoria del Partido Popular en las recientes elecciones.

El líder del PP dirigió una advertencia a Vox durante su intervención, señalando que si llega a actuar como un “muro”, esto podría derivar en un castigo político por parte de los propios ciudadanos. Según detalló Europa Press, Feijóo enfatizó que los votantes han otorgado la confianza mayoritaria al Partido Popular, por lo que reclamó respeto no solo hacia los simpatizantes de Vox sino también hacia la base electoral popular, recordando que han sido quienes han obtenido la victoria. Dirigiéndose de manera directa a la formación política liderada por Santiago Abascal, el político gallego solicitó dejar de lado bloqueos, haciendo un llamamiento a “no repetir los errores de 2023", y subrayó la necesidad de facilitar la configuración de una alternativa de gobierno.

Según publicó Europa Press, Feijóo declaró: “No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros”, en alusión directa a la posición que ocupa Vox respecto a los resultados electorales en Aragón. Al insistir en que quienes han recibido el respaldo mayoritario en las urnas han sido los populares, reiteró que la responsabilidad de formar gobierno pertenece a la lista más votada. El medio señaló también que Feijóo transmitió que los españoles “castigarán” a Vox en caso de que se convierta en un factor de obstrucción, subrayando que “Vox no puede convertirse en un muro porque los españoles no han votado eso”. Añadió que su enfoque no es el de “imponer”, en una clara diferenciación respecto a Pedro Sánchez, al afirmar: “Aquí se convence, no se impone. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada”.

La intervención de Feijóo, recogida por Europa Press, incluyó una reflexión dirigida al entorno socialista. Evaluó que el resultado electoral en Aragón es reflejo de un rechazo hacia el PSOE y la figura de Pedro Sánchez, de quien expresó: “La gente ya no soporta a Pedro Sánchez. Y si quienes le rodean no se atrevían a decírselo, se lo estamos diciendo en las urnas”. Para Feijóo, la diferencia respecto a los comicios anteriores radica en la claridad del resultado, al manifestar que “no hay ninguna duda” sobre la victoria del PP. Subrayó la singularidad del triunfo al sostener: “Cualquier partido firmaría un resultado como el nuestro, pero el único que lo ha logrado es el PP”, resaltando de esta manera el rendimiento electoral del partido.

El medio Europa Press agregó que el dirigente popular instó a Vox a asumir una postura distinta a la de los últimos procesos, insistiendo en la relevancia de aprender de experiencias pasadas para ofrecer a los votantes una alternativa estable a la actual situación política. Según el relato de Europa Press, Feijóo pidió evitar que diferencias entre las formaciones del centro-derecha impidan la gobernabilidad en la comunidad aragonesa, destacando que existen “puntos de acuerdo coherentes” entre el PP y Vox que podrían facilitar la formación de un ejecutivo con base en el resultado de las urnas.

Dentro de su argumentación, Feijóo mantuvo que no se puede “frustrar a la gente” al permitir que los desacuerdos bloqueen la constitución de un gobierno alternativo. Reiteró que la voluntad ciudadana expresada en las elecciones debería conducir a la consolidación de un liderazgo basado en el partido ganador, en este caso el PP. “Hacer las cosas diferentes es no repetir los errores de 2023. Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles”, recogió Europa Press.

Al cierre de su intervención, de acuerdo con lo documentado por Europa Press, Feijóo reforzó su llamamiento al diálogo responsable, enmarcando su postura dentro del respeto a las preferencias manifestadas en las urnas. Expuso que, aunque no existan coincidencias en todos los planteamientos, la disposición al acuerdo debe guiar el proceso de formación del nuevo ejecutivo regional.

