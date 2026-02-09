Espana agencias

Feijóo destaca la "excelente" respuesta de Moreno tras el accidente ferroviario de Adamuz y las inundaciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este lunes la "excelente" respuesta del Gobierno andaluz que lidera Juanma Moreno tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 46 personas, y las inundaciones que se han producido en Andalucía con el temporal, que han provocado miles de desalojos.

"¡Qué gran pueblo, qué gran Gobierno y qué gran presidente!", ha exclamado Feijóo en su intervención en la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre Congresos-- que se ha convocado para analizar los resultados de las elecciones en Aragón.

Feijóo ha arrancado su intervención en esta reunión --a la que no ha asistido Moreno, que está dedicado a la gestión del temporal--aludiendo a la situación en la que "todavía se encuentran miles de familias como consecuencia de las inundaciones".

"Son días difíciles, son momentos muy complejos. Lamentablemente, el peligro no ha cesado tanto en Andalucía como en Extremadura y en puntos de Castilla y León, de Castilla-La Mancha e incluso en Madrid", ha manifestado, para llamar a "la prudencia" y pedir que se sigan "las recomendaciones por el bien de todos".

Dicho esto, ha querido hacer una mención especial a Andalucía porque "ha pasado y sigue pasando semanas muy duras". Así, ha aludido al accidente del AVE en Adamuz y ahora las inundaciones. "Debemos reconocer que la respuesta del Gobierno de Andalucía ha sido excelente", ha enfatizado.

ENUMERA LO QUE LOS ESPAÑOLES "NO VAN A OLVIDAR"

Feijóo ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer "entretener" a la gente para "tapar la realidad", buscando cambiar de conversación. Sin embargo, le ha avisado de que, por muchas "maniobras" que empleen, los españoles no van a olvidar que hay 47 familias rotas por descuidar el mantenimiento de las infraestructuras de tren.

"¿Si creen que maniobrando vamos a olvidar que hay 47 familias rotas para siempre, por descuidar algo tan esencial como el mantenimiento de las infraestructuras? Pues no", ha abundado el presidente del PP.

Es más, Feijóo ha dicho que no van a olvidar que han estado "a sueldo de una dictadura" --en referencia al régimen de Nicolás Maduro-- y "quien le paga a Zapatero"; ni van a olvidar la corrupción que rodea a Sánchez y a su Gobierno. "No podemos olvidarlo. España no lo olvida", ha sentenciado.

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE MIGRANTES

Sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha aprobado el Gobierno, el presidente del PP ha pedido no "criminalizar" a todos los inmigrantes ni abrir "sin límite" las fronteras porque "regularizar sin criterio y sin ningún control es un error".

"La distancia del Gobierno y sus socios con la gente es tan sideral que han comenzado con lo que Podemos llama estrategia de reemplazo. No te gusta lo que vota la gente, no intentes convencerla, cambia de gente y ya está. ¿A esto le llaman humanidad? ¿A esto le llaman sensibilidad con la inmigración? Mirad, luego después se preguntan por qué España les está dando la espalda", ha enfatizado.

