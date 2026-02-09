Espana agencias

El Supremo abre la puerta a que Koldo comparezca en marzo en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra

Guardar

El Tribunal Supremo ha indicado este lunes que no tiene inconveniente en aceptar la petición del Parlamento de Navarra para que el exasesor ministerial Koldo García comparezca en marzo en su comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del alto tribunal, que en un principio había denegado el permiso a la Cámara foral al entender que la solicitud de comparecencia de Koldo era para este miércoles, cuando en realidad era para el 11 de marzo.

Desde el Supremo han explicado que hay un error material en la providencia notificada que rechazaba la petición y que se ha subsanado horas después, subrayando que no hay impedimento para autorizar la comparecencia de Koldo el próximo 11 de marzo ante el Parlamento navarro, sin perjuicio de lo que se resuelva tras la audiencia preliminar que celebrará el alto tribunal este jueves.

La Sala de lo Penal había interpretado que Koldo no podía acudir este miércoles a la comisión de investigación porque al día siguiente tiene que asistir de forma presencial en el Supremo a la audiencia preliminar previa al juicio sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, en el que se le acusa junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama.

Para los magistrados, la obligación del exasesor de Ábalos de acudir al Supremo "lo hace incompatible con su traslado a Navarra" horas antes desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre como el exministro.

El pasado enero, el magistrado del Supremo que instruyó el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, acordó que no procedía otorgar la autorización interesada por el presidente del Senado para que el exministro Ábalos asistiera a una citación de la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre esta causa, ante "la singular premura de la solicitud referida".

La presidenta de la comisión de investigación del Parlamento navarro, Irati Jiménez, explicó en un escrito dirigido al Supremo que el objeto de la comparecencia de Koldo versará acerca de su conocimiento sobre "su posible vinculación con las licitaciones y adjudicaciones" en las que indaga la comisión de investigación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

A juicio por hacer la yihad: "Para quedarte tocándote los huevos vete a matar judíos"

Infobae

España pierde contra Argentina el partido por la quinta plaza en Perth

Infobae

TikTok e Instagram, "telarañas sociales" que "devoran" la mente de menores y adolescentes

Infobae

Entrenar para combatir bajo cero: Jornadas de 12 a 20 horas en condiciones extremas

Infobae

Las cinco claves para seguir la ceremonia de los premios Gaudí que se entregan esta noche

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuenca niega haber dado órdenes

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

Feijóo pide “responsabilidad” a Vox y ataca a Sánchez: “La gente ya no le soporta y me pregunto cuántos tortazos electorales necesita para entenderlo”

ECONOMÍA

Las claves del acuerdo que

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga de trenes desde el 10 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

DEPORTES

Vietnam está construyendo el estadio

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”