El Supremo abre la puerta a que Koldo comparezca en marzo en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra

El Tribunal Supremo ha indicado este lunes que no tiene inconveniente en aceptar la petición del Parlamento de Navarra para que el exasesor ministerial Koldo García comparezca en marzo en su comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del alto tribunal, que en un principio había denegado el permiso a la Cámara foral al entender que la solicitud de comparecencia de Koldo era para este miércoles, cuando en realidad era para el 11 de marzo.

Desde el Supremo han explicado que hay un error material en la providencia notificada que rechazaba la petición y que se ha subsanado horas después, subrayando que no hay impedimento para autorizar la comparecencia de Koldo el próximo 11 de marzo ante el Parlamento navarro, sin perjuicio de lo que se resuelva tras la audiencia preliminar que celebrará el alto tribunal este jueves.

La Sala de lo Penal había interpretado que Koldo no podía acudir este miércoles a la comisión de investigación porque al día siguiente tiene que asistir de forma presencial en el Supremo a la audiencia preliminar previa al juicio sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, en el que se le acusa junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama.

Para los magistrados, la obligación del exasesor de Ábalos de acudir al Supremo "lo hace incompatible con su traslado a Navarra" horas antes desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre como el exministro.

El pasado enero, el magistrado del Supremo que instruyó el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, acordó que no procedía otorgar la autorización interesada por el presidente del Senado para que el exministro Ábalos asistiera a una citación de la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre esta causa, ante "la singular premura de la solicitud referida".

La presidenta de la comisión de investigación del Parlamento navarro, Irati Jiménez, explicó en un escrito dirigido al Supremo que el objeto de la comparecencia de Koldo versará acerca de su conocimiento sobre "su posible vinculación con las licitaciones y adjudicaciones" en las que indaga la comisión de investigación.