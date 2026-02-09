Espana agencias

AMP- La Audiencia Provincial pide al juez que aclare si ha recibido el escrito de Mouliaá renunciando a acusar a Errejón

El tribunal solicita al magistrado precisar si se presentó la petición de la actriz para desistir del caso contra el exdiputado y que indique si se ha resuelto el procedimiento, mientras una asociación mantiene la denuncia en el proceso

La actriz Elisa Mouliaá informó en redes sociales su decisión de retirar la acusación contra el exdiputado Íñigo Errejón, destacando que se sentía sola al sostener el proceso. De acuerdo con Europa Press, la Audiencia Provincial de Madrid solicitó al juez Adolfo Carretero detalles sobre si ha recibido el escrito presentado por Mouliaá y si ha tomado alguna determinación acerca del procedimiento, dado que estos aspectos se consideran determinantes para la deliberación que el tribunal debe realizar.

Según publicó Europa Press, el presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial indicó en una providencia que resulta esencial establecer si el magistrado instructor dispuso el archivo de las actuaciones contra Errejón o si el caso sigue abierto. El tribunal requirió que, en caso de haber recibido el escrito de renuncia de la actriz, se remita copia del documento junto con la certificación de la resolución correspondiente, incluyendo la indicación de si es firme o ha sido recurrida. Esta petición surge en un contexto en el que el tribunal examinaba el recurso presentado por Errejón contra su procesamiento por presunto abuso sexual.

En su comunicación pública, recogida por Europa Press, Mouliaá manifestó: "No es una retractación, es un límite". Expuso que tomó la decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y expresó sentirse "sola sosteniendo todo". Añadió: "Y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila." Esta declaración situó el foco en la dimensión pública del proceso y la exposición personal de la denunciante.

Tal como detalló Europa Press, el juez instructor respaldó el procesamiento del exdirigente político en noviembre, tras trece meses de investigación. Durante este tiempo, el juez tomó declaración tanto a Errejón como a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Las investigaciones incluyeron la solicitud, tanto al exdiputado como a la actriz, de aportar conversaciones que intercambiaron en el periodo de los hechos denunciados. Según la denuncia interpuesta por la actriz, los hechos habrían ocurrido tras la presentación de un libro de Errejón, luego de que ambos hubieran mantenido contacto por redes sociales durante casi un año. Posterior al evento, ambos acudieron a un bar y, más tarde, Mouliaá invitó a Errejón a una fiesta en casa de un amigo, "por educación", según se expone en la denuncia.

El instructor sostuvo que existen indicios en el caso y señaló que estos no han sido totalmente desvirtuados por la versión de Errejón ni por sus pruebas periciales y documentales, según describió Europa Press. Este análisis mantuvo el procedimiento abierto pese a las discrepancias con la Fiscalía, que previamente solicitó al juez el archivo del caso.

La Fiscalía de Madrid, según recoge Europa Press, estimó insuficientes los elementos indiciarios y en sus conclusiones provisionales pidió la libre absolución del exdiputado. Para el Ministerio Público, los hechos denunciados por Mouliaá "no son constitutivos de delito". El escrito de la Fiscalía especifica que Errejón "besó" a Mouliaá en la noche del hecho, en octubre de 2021, "sin que esta manifestara oposición". Posteriormente, en la vivienda de Errejón y tras haberle comenzado a tocar por distintas partes del cuerpo, la actriz afirmó que "no quería continuar", y en ese momento terminó el encuentro, marchándose ella a su casa.

A pesar de la retirada de la acusación de la Fiscalía y de Mouliaá, la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive) continúa ejerciendo la acción popular. Según destacó Europa Press, Jorge Piedrafita, abogado de la asociación, reiteró la necesidad de que la causa siga adelante, pues "por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes". Adive defiende que el juicio contra Errejón se celebrará a pesar de la retirada de la acusación por parte de la denunciante y la Fiscalía, con el argumento de garantizar la defensa de los derechos de la víctima, quien ha sufrido un desgaste y exposición considerable durante el proceso.

La actriz Mouliaá llegó a solicitar tres años de prisión para Errejón. La asociación Adive fundamenta la continuación del proceso en la naturaleza pública de los procedimientos relacionados con posibles delitos de abuso sexual, lo cual permite que la causa se mantenga mediante la acusación popular, incluso si la acusación particular y el Ministerio Público se retiran. Así lo consigna Europa Press en su cobertura sobre la evolución y complejidad jurídica y personal del caso.

José Manuel Cuenca rechaza cualquier tipo de encubrimiento al exmandatario valenciano, sostiene que su actuación se ajustó a la legalidad y afirma que no instruyó a la entonces consellera durante la catástrofe, en medio de fuertes cuestionamientos parlamentarios

Condenado un hombre por delitos de lesiones y de odio a una mujer de etnia gitana y a su pareja

El PP creará la próxima semana en el Senado la comisión de investigación para analizar el estado de la red ferroviaria

