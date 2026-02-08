Robles destaca en Riad la fortaleza de la industria española en defensa: "La inversión ha venido para quedarse"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto en valor las capacidades de la industria de Defensa española en la Feria Internacional de Defensa (World Defence Show) de Riad (Arabia Saudí), donde España se presenta como un país con unas empresas cuya calidad y potencial está "fuera de toda duda", según informa el departamento en una nota de prensa.

"La inversión en Defensa ha venido para quedarse. Tenemos que ser capaces de aprovechar la coyuntura internacional actual para que nuestra industria crezca, genere empleo, oportunidades y sigamos avanzando y posicionando a España como referencia en el sector", ha comentado la ministra.

Robles ha mostrado su apoyo a las empresas nacionales y, en esta ocasión, ha recorrido los espacios de industrias como Navantia o Sener, donde ha manifestado que "el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa es el ejemplo claro del compromiso del ministerio con la paz, con los países aliados y con las empresas".

En su visita, la titular española ha sido testigo del reconocimiento del que goza la producción, la investigación y el desarrollo de proyectos españoles en Arabia Saudí, donde Robles ha enfatizado la importancia de las nuevas tecnologías, la ciberseguridad, el espacio y la inteligencia artificial para hacer frente a nuevas amenazas.

En la tercera edición de la World Defence Show, organizada por la General Authority for Military Industries (GAMI) de Arabia Saudí, participan más de 80 países y 925 expositores internacionales.