Pleno de alto voltaje con comparecencia sobre trenes y cara a cara Sánchez-Feijóo

Madrid, 8 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve esta semana al Congreso, donde comparecerá para informar sobre los accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y los problemas en Rodalies, y se enfrentará al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el primer cara a cara del año.

La tensión entre el Gobierno y el principal partido de la oposición no se ha rebajado desde la última vez que sus jefes de filas se encontraron en la Cámara baja, el pasado 8 de diciembre, mientras que la relación del Ejecutivo con sus socios se centra ahora en lograr apoyos al decreto del escudo social, una vez confirmado que el de las pensiones sí saldrá adelante cuando vuelva al Congreso.

Con el sí de Podemos al decreto, que incluye la protección a familias vulnerables en los desahucios, todas las miradas vuelven a estar puestas en Junts, que ya ha adelantado que, a falta de leer la letra pequeña, votará en contra al considerarlo injusto.

Ambos decretos no se someterán a convalidación de la Cámara esta semana, en la que la cita política más destacada será el pleno del miércoles, con la comparecencia de Sánchez y la posterior sesión de control al Gobierno.

El jefe del Ejecutivo solicitó acudir al pleno a petición propia por los siniestros ferroviarios y para informar de las últimas cumbres y citas internacionales, lo que provocó las críticas del PP, que había pedido su presencia solo para hablar de los accidentes de tren y consideró una "vergüenza" que uniera los temas para "diluir" la tragedia y las explicaciones al Congreso.

La comparecencia de Sánchez, que se prevé larga, se produce después de la del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el pleno del Senado y en la comisión del ramo en la Cámara baja, donde defendió que el sistema ferroviario en España es "muy seguro", aseguró que no va a dimitir y reprochó a los populares que quieran erigirse -dijo- en portavoces de las víctimas.

El PP ha reclamado la dimisión de Puente, al igual que Vox, Junts y ERC. Estas dos últimas formaciones se han mostrado especialmente críticos con la actuación del Gobierno sobre la situación de Rodalies. Está por ver si este miércoles vuelven a exigir el cese del ministro, después de la manifestación de este sábado en Barcelona por el deficiente servicio de la red catalana.

A la comparecencia de Sánchez le seguirá la sesión de control, marcada entre otros asuntos por el resultado de las elecciones en Aragón de este domingo, y donde Feijóo le preguntará si está actuando con la responsabilidad exigible a un presidente del Gobierno.

Desde Vox, su líder, Santiago Abascal, preguntará a Sánchez qué relación tiene su "anuncio de censurar las redes sociales y la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales", asuntos ambos que han copado la actualidad política en los últimos días.

El pleno debatirá además, el martes, la toma en consideración de una proposición de reforma constitucional para que Formentera elija un senador propio, presentada por el Parlamento balear, y de otra del PP para garantizar el cumplimiento de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

También se debatirán y votarán otras iniciativas del PP sobre actuaciones urgentes para corregir el caos ferroviario, y una del PSOE para la defensa de la legalidad internacional.

Y el jueves llegará al pleno el dictamen sobre la ley de multirreincidencia.

Después de más de un año encallada en el Congreso, la propuesta legislativa de Junts -y una de sus principales exigencias a Sánchez- se reactivó en noviembre después de que la formación de Carles Puidemont anunciara su ruptura con el Ejecutivo por sus incumplimientos y diera por "bloqueada" la legislatura.

Cuando se aprobó en diciembre el dictamen de la ponencia de la reforma en la Comisión de Justicia del Congreso éste contó con el respaldo de PSOE, Vox, PNV y PP, formación que ha adelantado que apoyará la proposición de ley cuando se vote en el pleno este jueves.

Aunque varias enmiendas han quedado vivas, el dictamen ha incorporado cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.

En el Senado no habrá pleno esta semana, pero sí bastante actividad en las comisiones, con debates sectoriales en varias y comparecencias destacadas en las de investigación.

Así, en la que indaga sobre el apagón ibérico del pasado abril, darán su versión el jueves los consejeros delegados de Endesa e Iberdrola, José Bogas y Mario Ruiz-Tagle, respectivamente, mientras que en la de la dana, el martes, lo hará el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y el lunes acudirá la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, a la del caso Koldo. EFE

