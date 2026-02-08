MM y PSOE piden a Ayuso "dejar de esconderse" e insisten en que el alcalde de Móstoles "no puede seguir"

La decisión de la exconcejala de Móstoles de llevar a los tribunales una denuncia por presunto acoso laboral y sexual contra el alcalde Manuel Bautista trastocó el escenario político madrileño, al conocerse además que el Partido Popular de Madrid analiza emprender acciones legales por considerar que hubo una acción deliberada de “mala fe” y “prefabricación de pruebas” motivada por enfrentamientos personales. Según detalló el medio Europa Press, representantes de Más Madrid y del PSOE reclamaron una rápida reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de tres días sin pronunciarse de forma explícita sobre el asunto. Ambos grupos reiteraron que el mandatario local “no puede seguir ni un minuto más” al frente del Ayuntamiento de Móstoles.

Europa Press reportó que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, cuestionó la falta de explicaciones públicas de Díaz Ayuso desde que salieron a la luz las acusaciones. Bergerot afirmó: “Han pasado tres días e Isabel Díaz Ayuso no ha dado una sola explicación de cómo el Partido Popular tapó un caso de acoso sexual y laboral de una compañera en el Ayuntamiento de Móstoles”. Según Europa Press, la representante añadió que no solo la presidenta no ayudó a la denunciante, sino que además envió a responsables de alto nivel, a quienes calificó como “número dos” y “número tres” del PP en la comunidad, para “intimidarla y amenazarla” si buscaba protección. Bergerot sostuvo que la situación se agrava por la presunta campaña pública de difamación contra la exedil.

Durante la manifestación denominada “Salvar la sanidad pública madrileña”, los portavoces de la oposición subrayaron que el silencio de la presidenta regional transmite un mensaje negativo hacia las mujeres víctimas de violencia de género. Bergerot declaró: “Isabel Díaz Ayuso tiene que dejar de esconderse detrás del portavoz del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Tiene que dar la cara porque es incompatible para una líder y una presidenta de la Comunidad de Madrid la forma en la que están tapando un caso de acoso sexual, precisamente por el mensaje que está mandando a todas esas mujeres que son víctimas de diferentes violencias machistas”, recogió Europa Press.

La preocupación por las implicaciones para las mujeres madrileñas fue otro de los ejes señalados por la oposición. Bergerot puso en cuestión el proceder del gobierno autonómico: “Si están haciendo esto con una compañera, ¿qué no harán con la seguridad y la libertad de las mujeres madrileñas?”, según refirió Europa Press. También dirigió críticas hacia el rol de otras figuras del Partido Popular en ayuntamientos de la comunidad.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, refirió su malestar por la ausencia de pronunciamiento público sobre el caso por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Según la cobertura de Europa Press, Maestre señaló: “No le he escuchado una sola palabra en defensa o apoyo de una mujer que ha denunciado un caso de acoso sexual”. La representante instó al regidor a respaldar explícitamente a la denunciante, distanciándose de la estrategia que, según ella, ha seguido el PP al “criminalizar a la víctima y proteger al supuesto agresor”.

La reacción del Partido Popular de Madrid fue mencionada por Europa Press, que describió cómo el partido argumenta que la denuncia se impulsó por razones personales y estudia acciones judiciales por la supuesta fabricación de pruebas enfocadas en perjudicar al alcalde. El propio Manuel Bautista denunció ante medios de comunicación que se ha convertido en objetivo de un “chantaje político”.

La perspectiva del PSOE estuvo a cargo de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y líder socialista en la comunidad, quien criticó al Partido Popular por no disponer de un protocolo específico contra el acoso. López sostuvo, según palabras recogidas por Europa Press: “Cuando una mujer denuncia acoso, mandan a dos secuaces a borrar los correos de denuncia en su ordenador. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que había recibido varias denuncias de la persona, no solo no escucha a la víctima, sino que escucha al acusado, al alcalde. Y manda a dos secuaces a ver a la víctima para decirle que no denuncie. Eso ha pasado”.

En el marco de la controversia, López se refirió a la existencia de audios que, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, generan inquietud por las situaciones descritas. Para el líder del PSOE madrileño, el alcalde de Móstoles debería dejar su cargo de forma inmediata; además, expresó descontento con la actitud de diversos referentes del PP que acudieron a los medios a opinar sobre el asunto, asegurando que su comportamiento fue motivo de “vergüenza”.

El caso se produce en medio de tensiones políticas en la Comunidad de Madrid, mientras la presidenta regional y el Partido Popular reciben crecientes presiones por la gestión de la denuncia y el trato a la exedil denunciante. De acuerdo con la recopilación de Europa Press, los partidos de oposición subrayan la necesidad de que Isabel Díaz Ayuso se desvincule del silencio institucional y adopte una postura activa para enfrentar las acusaciones que atraviesan a su partido a nivel municipal y regional.