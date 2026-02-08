Espana agencias

MM y PSOE piden a Ayuso "dejar de esconderse" e insisten en que el alcalde de Móstoles "no puede seguir"

Representantes de la oposición exigen una respuesta inmediata de la presidenta de Madrid tras nuevas acusaciones graves contra el regidor de Móstoles, mientras señalan falta de apoyo a la denunciante y cuestionan la gestión del Partido Popular

Guardar

La decisión de la exconcejala de Móstoles de llevar a los tribunales una denuncia por presunto acoso laboral y sexual contra el alcalde Manuel Bautista trastocó el escenario político madrileño, al conocerse además que el Partido Popular de Madrid analiza emprender acciones legales por considerar que hubo una acción deliberada de “mala fe” y “prefabricación de pruebas” motivada por enfrentamientos personales. Según detalló el medio Europa Press, representantes de Más Madrid y del PSOE reclamaron una rápida reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de tres días sin pronunciarse de forma explícita sobre el asunto. Ambos grupos reiteraron que el mandatario local “no puede seguir ni un minuto más” al frente del Ayuntamiento de Móstoles.

Europa Press reportó que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, cuestionó la falta de explicaciones públicas de Díaz Ayuso desde que salieron a la luz las acusaciones. Bergerot afirmó: “Han pasado tres días e Isabel Díaz Ayuso no ha dado una sola explicación de cómo el Partido Popular tapó un caso de acoso sexual y laboral de una compañera en el Ayuntamiento de Móstoles”. Según Europa Press, la representante añadió que no solo la presidenta no ayudó a la denunciante, sino que además envió a responsables de alto nivel, a quienes calificó como “número dos” y “número tres” del PP en la comunidad, para “intimidarla y amenazarla” si buscaba protección. Bergerot sostuvo que la situación se agrava por la presunta campaña pública de difamación contra la exedil.

Durante la manifestación denominada “Salvar la sanidad pública madrileña”, los portavoces de la oposición subrayaron que el silencio de la presidenta regional transmite un mensaje negativo hacia las mujeres víctimas de violencia de género. Bergerot declaró: “Isabel Díaz Ayuso tiene que dejar de esconderse detrás del portavoz del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Tiene que dar la cara porque es incompatible para una líder y una presidenta de la Comunidad de Madrid la forma en la que están tapando un caso de acoso sexual, precisamente por el mensaje que está mandando a todas esas mujeres que son víctimas de diferentes violencias machistas”, recogió Europa Press.

La preocupación por las implicaciones para las mujeres madrileñas fue otro de los ejes señalados por la oposición. Bergerot puso en cuestión el proceder del gobierno autonómico: “Si están haciendo esto con una compañera, ¿qué no harán con la seguridad y la libertad de las mujeres madrileñas?”, según refirió Europa Press. También dirigió críticas hacia el rol de otras figuras del Partido Popular en ayuntamientos de la comunidad.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, refirió su malestar por la ausencia de pronunciamiento público sobre el caso por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Según la cobertura de Europa Press, Maestre señaló: “No le he escuchado una sola palabra en defensa o apoyo de una mujer que ha denunciado un caso de acoso sexual”. La representante instó al regidor a respaldar explícitamente a la denunciante, distanciándose de la estrategia que, según ella, ha seguido el PP al “criminalizar a la víctima y proteger al supuesto agresor”.

La reacción del Partido Popular de Madrid fue mencionada por Europa Press, que describió cómo el partido argumenta que la denuncia se impulsó por razones personales y estudia acciones judiciales por la supuesta fabricación de pruebas enfocadas en perjudicar al alcalde. El propio Manuel Bautista denunció ante medios de comunicación que se ha convertido en objetivo de un “chantaje político”.

La perspectiva del PSOE estuvo a cargo de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y líder socialista en la comunidad, quien criticó al Partido Popular por no disponer de un protocolo específico contra el acoso. López sostuvo, según palabras recogidas por Europa Press: “Cuando una mujer denuncia acoso, mandan a dos secuaces a borrar los correos de denuncia en su ordenador. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que había recibido varias denuncias de la persona, no solo no escucha a la víctima, sino que escucha al acusado, al alcalde. Y manda a dos secuaces a ver a la víctima para decirle que no denuncie. Eso ha pasado”.

En el marco de la controversia, López se refirió a la existencia de audios que, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, generan inquietud por las situaciones descritas. Para el líder del PSOE madrileño, el alcalde de Móstoles debería dejar su cargo de forma inmediata; además, expresó descontento con la actitud de diversos referentes del PP que acudieron a los medios a opinar sobre el asunto, asegurando que su comportamiento fue motivo de “vergüenza”.

El caso se produce en medio de tensiones políticas en la Comunidad de Madrid, mientras la presidenta regional y el Partido Popular reciben crecientes presiones por la gestión de la denuncia y el trato a la exedil denunciante. De acuerdo con la recopilación de Europa Press, los partidos de oposición subrayan la necesidad de que Isabel Díaz Ayuso se desvincule del silencio institucional y adopte una postura activa para enfrentar las acusaciones que atraviesan a su partido a nivel municipal y regional.

Temas Relacionados

Acoso sexualIsabel Díaz AyusoManuel BautistaPartido PopularMóstolesComunidad de MadridMás MadridPSOEManuela BergerotÓscar LópezEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La participación asciende al 56,29% a las 18.00 horas, 1,5 puntos más que en 2023

Según datos oficiales, a dos horas del cierre, se han registrado más de 558.000 sufragios en Aragón, con incrementos notables en Zaragoza y una jornada marcada por incidentes leves pero bajo un desarrollo calificado de “normal y democrático”

La participación asciende al 56,29%

Abascal presenta este lunes en Ávila al candidato a la Presidencia de CyL y el resto de listas electorales

Santiago Abascal dará a conocer este lunes en un acto en Ávila el nombre de la persona que encabezará la lista de Vox en Castilla y León, junto a los aspirantes que participarán en los próximos comicios autonómicos

Abascal presenta este lunes en

La participación alcanza el 40,92% a las 14.00 horas, prácticamente idéntica a la de 2023

Hasta el mediodía, la afluencia a las urnas en los comicios autonómicos de Aragón refleja cifras similares al año pasado según el reporte de la vicepresidenta Mar Vaquero, quien destaca el desarrollo pacífico y el ambiente positivo en los colegios electorales

La participación alcanza el 40,92%

Ayuso carga contra un Gobierno "totalitario": "Quien sueñe con un 155 para Madrid le pronostico una mala rima"

Acusa al Ejecutivo central de intentar restringir la autonomía madrileña, promover recortes históricos y fomentar la división nacional, además de advertir sobre supuesta manipulación mediática y denunciar la "islamización" de Europa y España según sus palabras

Ayuso carga contra un Gobierno

Más Madrid considera un "éxito" el Estatuto Marco y alaba la "valentía" del Ministerio de Sanidad

Manuela Bergerot destacó que la nueva regulación impulsada desde el gobierno central garantiza mejores condiciones al personal sanitario, aunque reconoció que se requiere tiempo para perfeccionarla, mientras persisten críticas por parte de la administración autonómica y algunos trabajadores

Más Madrid considera un "éxito"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuenca niega haber dado órdenes

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

Feijóo pide “responsabilidad” a Vox y ataca a Sánchez: “La gente ya no le soporta y me pregunto cuántos tortazos electorales necesita para entenderlo”

ECONOMÍA

Las claves del acuerdo que

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga de trenes desde el 10 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

DEPORTES

Vietnam está construyendo el estadio

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”