Espana agencias

Mcdonald dice que sus Seahawks están listos para el Super Bowl contra los Patriots

Guardar

Redacción Deportes, 7 feb (EFE).- Mike Macdonald, entrenador de los Seattle Seahawks, campeones de la Conferencia Nacional, afirmó este sábado que su equipo, forjado a usanza de la vieja escuela, está listo para el Super Bowl LX.

"Estamos en muy buena forma. Los chicos están de buen ánimo. Se les puede escuchar. Nos costó llegar, pero lo hicimos con principios de la vieja escuela y métodos modernos; eso nos trajo hasta este momento. Es increíble y lo vamos a disfrutar", señaló el 'coach' en el cierre de la preparación de su equipo.

Los Seattle Seahawks se medirán este domingo a los New England Patriots en el Super Bowl LX de la NFL que se desarrollará en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

Macdonald, de 38 años, quien llegó a los Seahawks en la campaña 2024, buscará liderar a su equipo a ganar el segundo Super Bowl de su historia.

"Mi fe ha crecido mucho en los últimos dos años. En eso me apoyo. De ahí viene toda mi fuerza. Últimamente siento muchísima gratitud y fortaleza para enfrentar lo que venga y eso trato de transmitirlo a todos mis jugadores", agregó Macdonald, quien busca convertirse en el tercer entrenador más joven en ganar un Super Bowl.

Al final del último entrenamiento previo al partido por el título, los jugadores se relajaron en uno de los costados del campo, donde realizaron boxeo de sombra, mientras otros efectuaban sonidos que acompañaban los golpes al aire lanzados.

Más tarde el equipo se tomó la fotografía para inmortalizar el momento previo al Super Bowl LX.

Los Seattle Seahawks cerrarán la jornada sabatina con una cena en su hotel de concentración en la que Macdonald dijo que tenía preparado el mensaje que compartirá a sus jugadores.

"Lo tengo en la cabeza, sé cuáles serán las palabras, pero prefiero reservarlo para que el equipo lo sepa", concluyó el entrenador.

El equipo de la costa noroeste de Estados Unidos fue fundado en 1976 y, desde entonces, ha llegado al juego por el título de la NFL en cuatro ocasiones, incluyendo la actual.

Triunfaron en el Super Bowl XLVIII sobre los Denver Broncos y perdieron en las ediciones XL, contra los Pittsburgh Steelers, y en la XLIX, ante los New England Patriots, sus rivales de mañana. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ronaldinho Gaucho y Guti pusieron la magia en juego de leyendas de Real Madrid y Barcelona

Infobae

Tigre le propinó a River una dura goleada en el Monumental y lo dejó sin invicto

Infobae

El temporal mantiene 119 carreteras cerradas, 106 por lluvia y 13 por nieve

Infobae

Vrabel recuerda a sus Patriots que pocos creían en ellos

Infobae

Las argentinas debutan con golpe a Ecuador y las brasileñas golean a Bolivia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros