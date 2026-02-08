Espana agencias

Los geólogos analizan los acuíferos de Grazalema con "una gran incertidumbre"

Isabel Laguna

Cádiz, 8 feb (EFE).- Los equipos de expertos en hidrogeología y movimientos del terreno desplegados en Grazalema y otras localidades de las sierras de Cádiz y Ronda (Málaga) creen que hay "una gran incertidumbre" sobre los riesgos por la saturación de los acuíferos de la zona y que éstos "van a persistir" cuando acaben las lluvias, según explica a EFE el coordinador de este equipo, Juan Carlos García.

El riesgo de hundimientos, que ha llevado a desalojar a todo el pueblo de Grazalema, "va a persistir después de las lluvias, porque tan peligrosa es la sobrepresión (de los acuíferos), como la subpresión cuando el agua se retire. Ese cambio de presión puede dar lugar a colapsos, por tanto se puede dilatar en el tiempo", advierte Juan Carlos García.

Este geólogo es el coordinador del Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha activado para dar asesoramiento científico y técnico a la dirección de la gestión de la emergencia de la Junta de Andalucía para evaluar los riesgos que está provocando el tren de borrascas que padece la región.

El grupo está formado por cuatro equipos de diez personas, todos ellos miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), desplazados al terreno de las unidades territoriales de Sevilla, Granada y Madrid y que están recorriendo distintas localidades de las sierras de Cádiz y Málaga para evaluar y estudiar distintos fenómenos, apoyados por más de veinte personas desde gabinetes.

Andalucía pidió su ayuda el pasado miércoles cuando la población de Grazalema, epicentro de la borrasca Leonardo, pudo escuchar ruidos procedentes del subsuelo después de ver a lo largo del día cómo el agua brotaba a raudales del suelo de las casas, las paredes e incluso los orificios de los enchufes.

"El riesgo de colapso por la sobrepresión de acuíferos en la provincia y Grazalema sigue existiendo y hay una gran incertidumbre con respecto a la posibilidad de que existan esos colapsos", explica el coordinador del GADE.

"Lo que ha sido observado es que se han abierto algunas galerías en el entorno del pueblo y hay acceso a algunas de esas cavidades a través de grietas. Esto está todo fuera del entorno del pueblo, sobre todo en la zona de recarga del acuífero y este proceso se podría dar también en el pueblo, por eso ha sido aconsejada su evacuación", explica.

El experto considera que esta problemática de saturación del acuífero "ha tardado un periodo de más o menos una semana en manifestarse y puede que tarde un tiempo mayor del que ha sido de recarga en volver a la normalidad, pero es muy difícil de estimar en este momentos".

Para analizar la situación los hidrogeólogos estudian sobre el terreno las zonas de recarga de los acuíferos o las zonas por las que el agua está brotando, entre otros puntos.

Pero la situación de saturación de los acuíferos no es la única preocupación de la que se ocupa este equipo en esta emergencia.

"Otro de los problemas importantes es la sobresaturación del suelo, que está haciendo que la mayoría de las laderas con pendientes superiores a treinta grados esté sufriendo procesos de deslizamientos y algunos están afectando también a poblaciones. Otro riesgo importante son los desprendimientos en taludes más verticales que están afectando principalmente a vías de comunicación o a alguna población como el caso de Ubrique, y también las inundaciones de los márgenes de los ríos", detalla.

A ello se suma en los últimos días un problema "generalizado" en todas las poblaciones de la sierra de Cádiz y Málaga que el equipo visita: los ruidos y las vibraciones que se sienten producidas por los acuíferos y los terremotos que se están produciendo sobre todo en la provincia de Cádiz.

El Instituto de Geociencias (IGEO, CSIC-UCM) ha señalado que la gran mayoría de los terremotos registrados están a gran profundidad y corresponden "con la sismicidad normal de la zona" y que sólo tres o cuatro han sido subsuperficiales, y podrían estar relacionados con las precipitaciones. EFE

