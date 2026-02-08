Espana agencias

Ferraz traslada su "apoyo máximo" a Alegría pese a la derrota y ve al PP "más rehén" de Vox

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha trasladado su apoyo a la candidata socialista en las elecciones de Aragón, Pilar Alegría, a pesar de la derrota de este domingo y considera que ahora el PP es "más rehén" de Vox.

"Reitero nuestro apoyo máximo a Pilar Alegría y a nuestros compañeros de Aragón para ofrecer un proyecto de futuro, de estabilidad y de oportunidades para la mayoría social que será, estamos convencidos, una realidad más pronto que tarde", ha trasladado en una declaración sin preguntas desde la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid.

Así, ha lamentado que Alegría "solo ha tenido dos meses" para lanzar su candidatura y considera que ha realizado una campaña "magnífica, cercana, a pie de calle" y en contacto con la gente y las "preocupaciones reales" de los ciudadanos.

La 'número tres' del PSOE ha hecho estas declaraciones después de que el PSOE se haya quedado en 18 escaños --igualando su peor resultado histórico-- y el PP ganase las elecciones pero perdiese dos escaños (26) mientras Vox ha duplicado su resultado y obtenido 14 asientos.

"NI PRESUPUESTO NI GOBIERNO"

En ese sentido ha recriminado a los de Alberto Núñez Feijóo que adelatasen las elecciones tanto en Extremadura el pasado mes de diciembre como las de Aragón "en teoría" porque no tenían presupuestos y han terminado dependiendo todavía más de Vox.

"Ahora ni presupuesto ni gobierno, ni en Extremadura ni en Aragón. No sabemos cuándo lo habrá, no sabemos cuánto tiempo más se va a perder ni cuántos retrocesos van a tener que soportar los ciudadanos", ha alertado, asegurando que "hoy el PP es más rehén que nunca de la ultraderecha".

Para los socialistas esta situación genera "inestabilidad, incertidumbre y parálisis" y acusa a Feijóo de perjudicar a los ciudadanos y "encadenar aún más" al PP a Vox.

Además, considera que en esta campaña se ha visto "la deriva ultra del PP" que, afirma, comparte "tono, discurso de odio y ausencia de propuestas" con la formación de Abascal. "Incluso comparten monologuistas fascistas, como hemos visto en el final de campaña", ha indicado en referencia a la participación de Vito Quiles en un acto del PP. "Son exactamente lo mismo", ha zanjado.

