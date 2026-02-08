Azcón dice que vota con buenas sensaciones en unas elecciones de Aragón con "eco nacional"

Zaragoza, 8 feb (EFE).- El candidato del a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha ejercido este domingo su derecho a voto en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, donde ha admitido que llega con buenas sensaciones a la jornada electoral tras realizar su partido "una buena campaña" en unos comicios con "eco nacional".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha observado que estas elecciones son "las únicas" que se celebran hoy en España, lo que propicia que su resultado vaya a tener un eco en todo el país "que, de otra forma, no tendría".

Y ha recalcado que espera que el PP gane los comicios, en una jornada en la que ha animado a la población a ir a votar, "que es lo más importante".

"Son las primeras elecciones en las que en la comunidad autónoma de Aragón tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España", ha insistido.

El candidato popular ha desvelado que, tras ejercer su derecho a voto, recorrerá algunos colegios electorales "para saludar a interventores y apoderaros" de su partido y, luego, comerá con su familia. EFE

(foto) (vídeo)